“الجيل الجديد ما بحب الحجم العائلي”.. “شاهد” جليلة المغربية توثق عملية تصغير ثدييها وتثير غضباً واسعاً

أثارت الفنانة المغربية جليلة جدلاً واسعاً بين متابعيها بعدما وثقت تواجدها في عيادة التجميل لإجراء عملية تصغير ثدي.

وظهرت جليلة بفيديو عبر “سناب شات”، رصدته “وطن”، وهي تجلس مع طبيبها، وتقول: “سويت مع دكتور طوني نصار تصغير لحشوات السيليكون الموجودة في الثدي.. وسوالي شد من جواه.. إمبارح عملتها واليوم طالعة عادي، إنت دكتور معجزات ولاساحر؟”.

ثم بدأ الطبيب طوني نصار بالتحدث بكل جرأة عن العملية، وقال: “الحشوات غيرناها وحطينا لها أصغر لأنه بيلبقلها الأصغر، وهلأ في العالم كله الصدر متجه نحو الأصغر كبديل للكبير، لأنه كل ما يكون كبير بيعطي سن أكبر”.

وأثارت جرأة جليلة بتصوير وتوثيق وإعلان عملية تصغير صدرها، جدلاً بين المُتابعين، فكتب أحدهم :” ان لم تستح فـافعل ماشئت صار الكلام علناً عادي وبدون حياء، ياجمال الانثى في حيائها وعفتها وخجلها”.

وعلق آخر: “ايش هالاجسام معاهم تتحمل كل شي. تصغير تكبير تعريض تنحيف نياق مو حريم”.

وسخر آخر: “باقي ماعلمتنا بمقاس الستيان”.

ولمح آخر إلى دخولها بعلاقة جديدة، وسخر: “شكله الجديد مايحب الحجم العائلي”.

وبعد هذه التعليقات، هاجمت جليلة المُتابعين واتهمتهم بحسدها لخروجها بعد يوم فقط من العملية، وقالت: “قولوا ماشاء الله عمى بعيونكم”.

وكان أحد الحسابات المُختصة بفضائح المشاهير، قد نشر صوراً فاضحة لجليلة، كشفت عن ماضيها “الأسود” قبل أن تُصبح فنانة مشهورة.

وظهرت جليلة في الصور وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتكشف جزءاً حساساً من صدرها، وادعت الصفحة أن جليلة كانت ترسل هذه الصور للعملاء مقابل المال.

وقالت الصفحة إن جليلة استمرت على الرخص لفترة طويلة، ثم تعرفت على رجل أعمال عراقي، فتغيرت حياتها بعدما أغدقها بالأموال، وأصبحت تدعي أنها عراقية، وأصبحت مشهورة ثم خدعته وتركته.

وأضافت الصفحة أن رجل الأعمال العراقي نفذ لها أول فيديو كليب، ثم تعرفت على المطرب المصري تامر حسني، وخدعته لتتزوجه، لكنه كشفها.

حتى بعد الشهرة واعلانات جليلة للحين الرخص في دمها قبل 4 شهور كانت في مراكش عند شباب من الجنسية القطرية مقابل مبلغ 40 الف دولار وجلست معهم 8 ايام حتى انها توقفت عن تصوير في السناب pic.twitter.com/4w4CpTOWzA — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) June 22, 2020

ورغم الشهرة والنجاح، قالت الصفحة إن جليلة المغربية لا زالت تُمارس الأعمال المنافية للآداب، حيث أقامت في مراكش قبل أربعة أشهر من مجموعة شباب قطريين، لمدة ثمانية أيام مقابل 40 ألف دولار.

الفنانة القديرة جليلة ايام الرخص يوم كانت ترسل صورها للعملاء عشان تترزق من ع@رها لدرجة انها كانت ترسل صورها بدون لبس عشان الخرفان يسهرو معها واليوم مسوية فيها شريفة العفيفة المشهورة الكلاس pic.twitter.com/9sxNJSU9IA — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) June 22, 2020

وكانت جليلة قد اعترفت في أحد اللقاءات أن كل ما تقوم به حرام، وقالت: “طبعًا هذا يعني لبسي بمجرد اليوم طالعة قدام الملايين الناس قاعدين يشوفوني وسفور ومو محجبة، هذا غلط، هذا حرام، وجودي بالوساشل ميديا هذا حرام، يعني الناس تشوف معالم جسمي مبينة، وشعري طالع، هذا حرام، يعني انا ما اطلع ادافع واقلك لا، يعني انا اقدر اقلك حرام”.

الجدير بالذكر أن جليلة ولدت في المغرب ، وتعيش في الإمارات بدبي، منذ طفولتها بسبب ظروف عمل عائلتها، واشتهرت بأغانيها ، لكن لم يعرفها أهل المغرب كثيرا بسبب عدم تواجدها هناك كثيرا، ولم تظهر في الوسط الفني كثيرا ، رغم أن جنسيتها هي المغربية لكنها تعتبر نفسها من الخليج، بسبب إنها عاشت في الإمارات، كما إنها اختارت عرض أعمالها باللون الخليجي قبل أن تقوم بالغناء باللهجات الأخرى.

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