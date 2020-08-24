من هم أصحاب فلسطين الحقيقيين؟.. “شاهد” جمال ريان يحرج صهاينة أبوظبي بفيديو ينسف مزاعمهم

نشر الإعلامي والمذيع البارز بقناة الجزيرة جمال ريان، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، يوثق حديث شاب عربي حول الهوية الفلسطينية والإسرائيلية، وتاريخ الوجود للفلسطينيين و”بني إسرائيل” على أرض فلسطين.

وقال الشاب في المقطع الذي نشره “ريان” ورصدته “وطن”: ” يزعم البعض أن السكان الأصليون لفلسطين هم بني إسرائيل وهذا غير صحيح، فقد اجتمع المؤرخون العرب والمؤرخون الغرب، بأن أول من سكن فلسطين هم الكنعانيون والفينيقيون، قبائل هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في جبال القدس”.

وتابع: “ومن ثم بني إسرائيل سكن فلسطين بعد الكنعانيون في زمن النبي يعقوب، وعندما أكرم الله يوسف وجعله عزيزاً بمصر، قال لأخوته آتوني بأهلكم أجمعين، فهاجر بني إسرائيل جميعاً من فلسطين لمصر، فاستخدموهم المصريون وجعلوهم خداماً، ففي زمن نبي الله موسى هاجر بني إسرائيل من مصر مع يوشع بن نون إلى فلسطين، إذن هم مهاجرون وليسوا سكان أصليون، السكان الأصليون كنعانيون”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الشاب بالمقطع، مؤكدين بأن التاريخ لا يمكن أن تمحوه دبابة إسرائيلية، ولا قرار أمريكي، وأن الحق الفلسطيني في أرضه راسخ رسوخ الجبال وباقياً بقاء شروق الشمس.

الفلسطنيون و الفنيقييون و غيرهم من اهل الشام كلهم ينحدرون من الكنعانيين و المركب الجني و الثقافي لسكان الشام واحد،فقط العدو يلمز الى ان الفلسطنيين مهاجرين، كما اكدت تحالييل DNA اقيمت على جثث عثر عليها في لبنان تعود الى العهد الكنعاني انها تشابه بنسبة تفوق 90% DNA اهل الشام حاليا. — MuslimByFitrah (@FitrahBy) August 24, 2020

ومن التعليقات حول المقطع حديث أحد المغردين والذي قال: ” لو فرضنا جدلاً أن الله كتب هذه الأرض لبني إسرائيل، اللذين هم نسل يعقوب عليه السلام، ونظرنا تاريخياً إلى أسباط بني إسرائيل لوجدنا أن من يحملون جينات بني إسرائيل قد انحلوا وذابوا في الحضارة الإسلامية و أصبحوا من المسلمين والعرب، أما اليهود الموجودين اليوم فهم ممن دخلوا الديانة”.

لو فرضنا جدلاً أن الله كتب هذه الأرض لبني اسرائيل، اللذين هم نسل يعقوب عليه السلام، ونظرنا تاريخياً إلى أسباط بني اسرائيل لوجدنا أن من يحملون جينات بني اسرائيل قد انحلوا وذابوا في الحضارة الاسلامية واصبحوا من المسلمين والعرب، اما اليهود الموجودين اليوم فهم ممن دخلو الديانة — بشير الحاج علي (@Bashajali) August 24, 2020

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التجاذب والتشاحن الكبيرين، عقب ما أقدم عليه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد من توقيع اتفاقية “سلام” وتطبيع ثنائي بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، ومحاولة أصحاب القضية الفلسطينية والمنتمين لها إثبات الحق الفلسطيني بالأرض المقدسة، أمام موجات الهرولة تجاه الاحتلال، والتنكر لحقوق الشعب المضيّع والمشرّد.

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