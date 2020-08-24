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من هم أصحاب فلسطين الحقيقيين؟.. “شاهد” جمال ريان يحرج صهاينة أبوظبي بفيديو ينسف مزاعمهم

كتب وطن
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نشر الإعلامي والمذيع البارز بقناة ، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، يوثق حديث شاب عربي حول الهوية الفلسطينية والإسرائيلية، وتاريخ الوجود للفلسطينيين و”بني ” على أرض .

 

وقال الشاب في المقطع الذي نشره “ريان” ورصدته “وطن”: ” يزعم البعض أن السكان الأصليون لفلسطين هم بني إسرائيل وهذا غير صحيح، فقد اجتمع المؤرخون العرب والمؤرخون الغرب، بأن أول من سكن فلسطين هم الكنعانيون والفينيقيون، قبائل هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في جبال القدس”.

 

 

وتابع: “ومن ثم بني إسرائيل سكن فلسطين بعد الكنعانيون في زمن النبي يعقوب، وعندما أكرم الله يوسف وجعله عزيزاً بمصر، قال لأخوته آتوني بأهلكم أجمعين، فهاجر بني إسرائيل جميعاً من فلسطين لمصر، فاستخدموهم المصريون وجعلوهم خداماً، ففي زمن نبي الله موسى هاجر بني إسرائيل من مصر مع يوشع بن نون إلى فلسطين، إذن هم مهاجرون وليسوا سكان أصليون، السكان الأصليون كنعانيون”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الشاب بالمقطع، مؤكدين بأن التاريخ لا يمكن أن تمحوه دبابة إسرائيلية، ولا قرار أمريكي، وأن الحق الفلسطيني في أرضه راسخ رسوخ الجبال وباقياً بقاء شروق الشمس.

 

 

ومن التعليقات حول المقطع حديث أحد المغردين والذي قال: ” لو فرضنا جدلاً أن الله كتب هذه الأرض لبني إسرائيل، اللذين هم نسل يعقوب عليه السلام، ونظرنا تاريخياً إلى أسباط بني إسرائيل لوجدنا أن من يحملون جينات بني إسرائيل قد انحلوا وذابوا في الحضارة الإسلامية و أصبحوا من المسلمين والعرب، أما اليهود الموجودين اليوم فهم ممن دخلوا الديانة”.

 

 

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التجاذب والتشاحن الكبيرين، عقب ما أقدم عليه ولي عهد أبو ظبي من توقيع اتفاقية “سلام” وتطبيع ثنائي بين والكيان الإسرائيلي، ومحاولة أصحاب القضية الفلسطينية والمنتمين لها إثبات الحق الفلسطيني بالأرض المقدسة، أمام موجات الهرولة تجاه ، والتنكر لحقوق الشعب المضيّع والمشرّد.

 

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