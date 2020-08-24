ضحية جريمة قتل - صورة تعبيرية
ضحية جريمة قتل - صورة تعبيرية
حياتنا

جريمة وحشية تهزّ السعودية .. الزوجة رفضت هذا الطلب من زوجها فقتلها بطريقة مروعة!

كتب وطن
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لقيت امرأة في جنوب حتفها بطريقة بشعة على يد طليقها، حين قام بتهشيم رأسها بمطرقة حديدية بعدما رفضت العودة معه إلى منزل الزوجية.
ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادرها، أن الضحية منيرة (28 عاماً)، تلقت اتصالاً هاتفياً من طليقها وهو نجار من الجنسية التشادية (29عاماً)، طالبا لقاءها لحل الأزمة الزوجية، بعد انفصال استمر لنحو شهرين.
وأضافت المصادر أن المجني عليها وافقت على لقاء زوجها السابق في منزل شعبي، وبعد نقاش لم يستمر طويلا اعتدى المتهم عليها بالضرب بجدار الغرفة، ثم هجم عليها بمطرقة حديدية وهشم جمجتها ما أدى لوفاتها على الفور.
وسارع المتهم بإبلاغ والدته بما حدث، فعملت على معالجة الموقف بإبلاغ أحد أعيان الجالية التشادية الذي أبلغ الأجهزة الأمنية.
وباشرت فرقة أمنية موقع الحادثة وتم ضبط المتهم.
وقال أحد أقارب المجني عليها أن الطلاق بين المتهم والمجني عليها حدث قبل شهرين، بعد أن تم فصل المتهم من عمله نجارا في شارع الإسكان لعدم انضباطه وتسيبه.
وتتزايد جرائم في السعودية وسط مطالب بوضع تشريعات وقوانين تمنع وقوع هذه الجرائم والتي كان أحدثها، مقتل الإعلامية السعودية عزيزة العمراني على يد زوجها، بسبب خلافات بينهما.

 

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