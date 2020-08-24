جريمة وحشية تهزّ السعودية .. الزوجة رفضت هذا الطلب من زوجها فقتلها بطريقة مروعة!

لقيت امرأة في حي غليل الشعبي جنوب جدة حتفها بطريقة بشعة على يد طليقها، حين قام بتهشيم رأسها بمطرقة حديدية بعدما رفضت العودة معه إلى منزل الزوجية.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادرها، أن الضحية منيرة (28 عاماً)، تلقت اتصالاً هاتفياً من طليقها وهو نجار من الجنسية التشادية (29عاماً)، طالبا لقاءها لحل الأزمة الزوجية، بعد انفصال استمر لنحو شهرين.

وأضافت المصادر أن المجني عليها وافقت على لقاء زوجها السابق في منزل شعبي، وبعد نقاش لم يستمر طويلا اعتدى المتهم عليها بالضرب بجدار الغرفة، ثم هجم عليها بمطرقة حديدية وهشم جمجتها ما أدى لوفاتها على الفور.

وسارع المتهم بإبلاغ والدته بما حدث، فعملت على معالجة الموقف بإبلاغ أحد أعيان الجالية التشادية الذي أبلغ الأجهزة الأمنية.

وباشرت فرقة أمنية موقع الحادثة وتم ضبط المتهم.

وقال أحد أقارب المجني عليها أن الطلاق بين المتهم والمجني عليها حدث قبل شهرين، بعد أن تم فصل المتهم من عمله نجارا في شارع الإسكان لعدم انضباطه وتسيبه.