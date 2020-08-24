كاريكاتير
كاريكاتير
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تأثرا بإيحاءات السيسي الجنسية.. “شاهد” كاريكاتير “وقح” في صدر صحيفة رسمية يفجر غضب المصريين

كتب وطن
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نشرت جريدة “الأخبار” المصرية في طبعتها الورقية الصادرة الاثنين، رسماً كاريكاتيرياً أثار موجة من الجدل، حول افتتاح حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة.

 

ويظهر بالكاريكاتير المنشور عبر الجريدة المصرية لبؤة وأسد مرسومين ويقف الأسد خلف اللبؤة التي تتزين أمام مرآتها، وتعليق أعلى الرسمة كأنه حديث من اللبؤة تقول: “أنا بستعد عشان أستقبل الضيوف”.

 

 

وتناقل عديد من المغردين الرسمة المذكورة معبّرين عن انتقادهم وغضبهم الشديد من “قلة الأدب” ومثل هذه الوقاحة في صحيفة مصرية معروفة، حسب وصفهم.

 

كاريكاتير اليوم على صفحة جريدة الأخبار القاهرية…. تجسد بوضوح مآلت إليه الصحافة المصرية.إنما الأمم الأخلاق ما بقيت… فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

Gepostet von Ahmed El Bialy am Montag, 24. August 2020

 

فيما اعتبر آخرون بأن ذلك ليس بالبدعة على الوسط الرسمي والإعلامي المصري، حيث أن رئيس النظام المصري بنفسه سبق وأن خرج عن الحدود في حديث له في وقت سابق حول الوضع في إبان العقد الأخير الذي تخلله ثورات متلاحقة وحالة عدم استقرار داخلي.

 

وقال في كلمات حملت إيحاءات جنسية موجهاً حديثه للشعب المصري بأن “البلد كشفت ظهرها، وللأسف عرّت كتفها، ولو مخدتوش بالكم، حيتعمل فيكم أكثر من كدة” بحسب تعبيره.

 

 

وحينها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة من رئيس النظام ، بعد ما وصفوه بأنه إيحاءات جنسية وألفاظ غير لائقة في خطابه الأخير تكشف مدى سطحيته وتفاهته.

 

وكانت جميع حدائق الحيوانات التابعة لوزارة الزراعة المصرية فتحت اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحاً أبوابها لاستقبال الجمهور، ومنها حديقة حيوان الجيزة والأسماك، و7 حدائق إقليمية للحيوانات، تشمل حديقة الفيوم وبني سويف والعريش وكفر الشيخ والغربية والإسكندرية والشرقية، وذلك بعد إغلاقها جميعاً منذ قرابة ستة أشهر بسبب وباء كورونا “كوفيد19”

 

 

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