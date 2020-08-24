بعد ظهورها العاري على الشاطئ .. فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل!

دعت السعودية أمل الشهراني النساء والفتيات الى عدم تقليدها في تصرفاتها.
وقالت “الشهراني” في فيديو سجّلته وهي تمارس الرياضة في أحد النوادي الخاصة: “أي امرأة تراني الآن .. مو لازم (تفصخين) وتخرجين لممارسة الرياضة في الشارع .. بحجابك تقدرين على ذلك”.
وأضافت: “أنتِ جميلة بحجابك ونقابك والمعتقد الذي تؤمني به .. ما عليكِ من أحد .. مو لازم تصيرين مثلي .. بس سوي الشي اللي يناسب صحتك ومبادئك”.
وتابعت: “مو لازم جسمك يشوفه العالم عشان تصيرين رياضية . أنا هذا مبدأ اخترته لنفسي .. انتِ ابقي مثلما انتِ جميلة بمبادئك ومعتقدك بس اهتمي بصحتك ولا تفصخين باسم الحرية”.
وقالت الشهراني: “انا ما صرت أحلى ولا حرية لما تفصخت .. ما تغير شيء في حياتي”.
#امل_الشهراني : أي امرأة تراني الأن مو لازم تفصصخين وتخرجين في الشارع تسوين رياضة ! pic.twitter.com/ID2jRtYOd6
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 24, 2020
وكانت أمل الشهراني تخطت حدود الجرأة قبل يومين وصدمت متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .
وعلقت أمل الشهراني على صورتها قائلة: “أشعة الشمس هي أفضل دواء”.
وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشال ميديا .
واعتبروا أن تلك الملابس “بيكيني” هي المناسبة للبحر لكن لا داعي لنشرها وتداولها بهكذا طريقة واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل.