ليلى الكندري تستعرض صدرها بطريقة فاضحة
ليلى الكندري تستعرض صدرها بطريقة فاضحة
حياتنا

الفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري تثير ضجة بفيديو تستعرض فيه صدرها “المنفوخ” بطريقة فاضحة!

كتب وطن
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نشرت مقطع فيديو أثار الجدل، حيث ظهرت فيه وهي تستعرض مفاتنها بطريقةٍ وصفها متابعون بـ”الفاضحة”.

وبدت في الفيديو وهي تستعرض أمام الكاميرا صدرها، حيث سخر منها البعض بالقول: “كله صناعي في صناعي”.

يذكر أنّ مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ““ اتهم ليلى الكندري في أول تعليق له على قرار إبعاده من إلى إيران بأنها السبب المباشر في ذلك.

وسبق أن تزوجت ”الكندري“ مدة شهرين فقط، قبل أن تعلن طلاقها من زوجها في سبتمبر/أيلول من العام 2019.

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