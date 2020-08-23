محمد البرادعي
محمد البرادعي
الهدهد

محمد البرادعي الذي كان سبباً في دمار العراق يستغرب تراجع تعاطف الحكومات مع القضية الفلسطينية

كتب وطن
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في موقف مغاير لمواقفه السابقة، وجه السياسي المصري ، انتقادات حادة لما قال عنه تراجع الحكومات عن مواقفها تجاه ، معتبراً أن القضية لم تعد أولوية لدى التي تهرول نحو مع .

 

وقال البرادعي في سلسلة تغريدة رصدتها “وطن”: “للأسف تراجع تعاطف العديد من الحكومات مع القضية الفلسطينية. أتمنى أن يتمكن الفلسطينيين بفكرهم وتوحدهم وسلميتهم من خلق تعاطف شعبي مع قضيتهم مماثل لما كان ضد العنصرية في جنوب أفريقيا ومع حركة “حياة السود مهمة”، الآن القضية بالإضافة لكونها قضية احتلال وتقرير مصير هي قضية تمييز عنصري”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع تغريدة البرادعي مستذكرين مواقف الدول العربية في الغزو الأمريكي للعراق وبقضايا المنطقة.

 

وفي وقت سابق، علق البرادعي على موقف السعودي من السلام مع إسرائيل، بالقول، إنه موقف واضح متسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد أهمية رؤية وسياسات عربية موحدة ازاء القضية الفلسطينية.

 

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد في وقت سابق التزام المملكة العربية بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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