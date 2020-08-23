محمد البرادعي الذي كان سبباً في دمار العراق يستغرب تراجع تعاطف الحكومات مع القضية الفلسطينية

في موقف مغاير لمواقفه السابقة، وجه السياسي المصري محمد البرادعي، انتقادات حادة لما قال عنه تراجع الحكومات عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أن القضية لم تعد أولوية لدى الدول العربية التي تهرول نحو التطبيع مع إسرائيل.

وقال البرادعي في سلسلة تغريدة رصدتها “وطن”: “للأسف تراجع تعاطف العديد من الحكومات مع القضية الفلسطينية. أتمنى أن يتمكن الفلسطينيين بفكرهم وتوحدهم وسلميتهم من خلق تعاطف شعبي مع قضيتهم مماثل لما كان ضد العنصرية في جنوب أفريقيا ومع حركة “حياة السود مهمة”، الآن القضية بالإضافة لكونها قضية احتلال وتقرير مصير هي قضية تمييز عنصري”.

للأسف تراجع تعاطف العديد من الحكومات مع القضية الفلسطينية. أتمنى أن يتمكن الفلسطينين بفكرهم وتوحدهم وسلميتهم من خلق تعاطف شعبي مع قضيتهم مماثل لما كان ضد العنصرية في جنوب أفريقيا و مع حركة "حياة السود مهمة" الآن . القضية بإلاضافة لكونها قضية احتلال وتقرير مصير هى قضية تمييز عنصري — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) August 22, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع تغريدة البرادعي مستذكرين مواقف الدول العربية في الغزو الأمريكي للعراق وبقضايا المنطقة.

وما الغريب في ذلك فلم تقف معها في غزو العراق من الاعضاء الدائمة سوى ( توني بلير وليست انجلترا باكملها)

و مع ذلك ذهبت و ضغطت على بعض البلدان الصغيرة لتشاركها على مضض .

ومع ذلك استشهد اكثر مليون عراقي بسبب هذا الغزو.

ولم يفعل المجتمع الدولي شيئ. — Shalaby The Economist (@CN0RQCtEbCTdGd1) August 22, 2020

أمريكا تفعل ما تريد وقت أن تريد، لا أحد يملى عليها شروطه حتى مجلس الأمن، وقواعدها فى دول الخليج جعلت لها اليد العلى فى المنطقه، وإيران دوله عفا عليها الزمن. — مَحْمُودٌ رِزْقٌ (@Mahmoud64132316) August 22, 2020

كنت السبب الأساسي في دمار العراق وتشريد شعبهم أعطت الضوء الأخضر لدخول أمريكا العراق وبعد مادخلو وسرقو ثروات العراقيين قالو لايوجد نووي كل معاناة يعينها المواطن العراقي من ٢٠٠٣ انت سبب فيها…. — ᎷᏫᎻᎯ ᎷᎬᎠ Ꭿ ᏞᎰᎯ ᎿᎥᎻ (@MAlfatih1992) August 23, 2020

العالم اصبح لا يوجد به من يقف فى وجه أمريكا

البلطجة الامريكية

دولة لا تستحق الاحترام — MIMI (@MIMI78759563) August 22, 2020

امريكا ترامب هي هي اسرائيل نتنياهو والفرق الوحيد ان واحده منهم في الشرق والاخري في الغرب — خالد سويده (@KhaledSwida) August 22, 2020

وفي وقت سابق، علق البرادعي على موقف السعودي من السلام مع إسرائيل، بالقول، إنه موقف واضح متسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد أهمية رؤية وسياسات عربية موحدة ازاء القضية الفلسطينية.

موقف واضح متسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد أهمية رؤية وسياسات عربية موحدة ازاء القضية الفلسطينية https://t.co/5hWoKtt0co — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) August 19, 2020

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد في وقت سابق التزام المملكة العربية السعودية بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.