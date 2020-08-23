“متعورنيش هقلع لوحدي”.. اعترافات صادمة للمتهم باغتصاب منة عبدالعزيز وهذا ما أمرت به النيابة بحق المتهمين

أمر النائب العام في مصر، يوم 26 يوليو الماضي، بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها منة عبدالعزيز لـ محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة لهم تهمة خطف منة عبدالعزيز بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه.

كذلك وُجهت لهم تهمة انتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر الإنترنت عن طريق بث فيديو لها عارية بعد التعدي عليها جنسيا، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، عبارة عن غرفة بفندق زوسر بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

وأوردت صحيفة “إعلام” المصرية أسماء المتهمين وهم محمد حمدي وشهرته “كلاشنكوف”، وشيماء شاكر وشقيقتها فاطمة، ومازن إبراهيم الطاهر وشهرته “المميز”، وبسام رضا وشهرته بيشوي، وفني بفندق زوسر، يُدعى “سراج فاروق”.

وقال مازن إبراهيم الطاهر محمد، 23 سنة، طالب بمعهد نيو كايرو، في التحقيقات: “أنا أعرف منة عبد العزيز من حوالي 4 أشهر، لأني قابلتها في عيد ميلاد، في كافيه فى المهندسين، وهناك تجمع نجوم تيك توك كلهم، وبعد ما خلصنا عيد الميلاد، رحت أنا ومنة وناس تاني نايت كلوب، في شارع النيل، ودخلت الحمام ولفيت سيجارة حشيش، ورجعت أشربها”.

وتابع محمد: “جاتلي منة، قالتلي عايزة أشرب معاك، وقعدنا نشرب سوا، وهي شربت خمير تكيلا، وقمنا رقصنا سوا وعملنا 5 فيديوهات اليوم دا، وبعدها بـ 3 أيام كلمتها وقابلتها ونزلنا المهندسين، وجبنا مخدرات وشربنا واتصورنا الصورة الشهيرة اللي كانت لابسة فيها جيبة قصيرة وطقم أصفر، وعملنا 4 فيديوهات، ونشرتهم على إنستجرام وفيس بوك”.

واستطرد محمد اعترافاته الصادمة: “روحت لصاحبي في المهندسين، وبعدها روحت شقة صاحبي دا في الهرم، واليوم دا عاشرتها جنسيا، واكتشفت ساعتها أنها مش بنت، واستمرت العلاقة بينا وعاشرتها حوالي 6 مرات لمدة شهر تقريبًا في شقق كنت بأجرها في المهندسين وجامعة الدول والزمالك”.

وأكد محمد أن هذه الفترة (4 أشهر)، كان ينزل بها مع منة ومعهم المتهم الآخر “كلاشنكوف”، وكانوا يجلسون وسط البلد وينشرون فيديوهات ضاحكة، ويشربون الشيشة.

وتحدث محمد عن فيديو الاعتداء الجنسي على منة عبد العزيز، قائلًا: “مرة بسام وكلاشنكوف كلموني يفطروا عندي، في رمضان، وجولي بيتنا، وبعدها اتصلت بمنة، عشان نتقابل ونبات مع بعض فى فندق بالهرم، قالتلي أنا معايا 3 بنات تاني وهن شيماء شاكر وأختها فاطمة ورحمة، قلتلها هاتيهم وتعالي، وتقابلنا وروحنا الفندق، وقابلنا هناك سراج فاروق وكان حاجز لينا أوضتين وسويت، وبعدها نزلنا أنا وبيشوي، جبنا شريط بريجدين 400، ونص سنتي حشيش من ديلر، وكرتونة بيبسي كانز، و7 علب سجاير LM أحمر، وبيشوي اشترى موس عشان يقطع بيه الحشيش، ورجعنا الفندق”.

واستطرد: “فجأة كله قال ننزل البيسين، وبعدين طلعنا الأوضة تاني، وفجأة شيماء قالت إنها مش لاقية الموبايل بتاعها، واتهمت منة وضربوا بعض، وأنا أخدت منها تليفونها وفتشت شنطتها وأخدت منها 125 جنيه، وقلتلها هدي تليفونك لشيماء، لغاية ما تجيبي التليفون اللي أنتي سارقاه”.

وتابع: “منة دخلت السويت وقفلت على نفسها، وبيشوي عرف يدخل عندها، وبعدها سمعنا منة بتقول (متعورنيش يا بيشوي.. أنا هقلع لوحدي، وبصينا من البلكونة لقيناه مع منة، وكلاشنكوف عرف يدخل وكلنا وراه، وشوفنا منة عريانة، وهي بتلبس البنطلون، وشيماء شاكر كانت بتصور، وساعتها بيشوى ضرب منة على وشها”.

وكشف محمد في التحقيقات أن والده يعمل في شركة عقارات بالشيخ زايد، ووالدته محفظة قرآن، مشيراً إلى أنه يمتلك حسابات على فيس بوك وإنستجرام وتيك توك، ولديه 5 آلاف صديق على “فيس بوك” و350 ألف متابع على إنستجرام.

وعن علاقته بمنة عبد العزيز أوضح: “أنا أقمت معها علاقة جنسية 6 مرات، أقمت علاقة مع منة كتير، ويوم 22 مايو 2020، سحبتها على الفندق، عشان تقضي سهرة معانا، أنا وبيشوى وكلاشنكوف. وأنا فعلًا خدت منها 125 جنيه، وضربتها على وشها بالقلم”.

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة الشهيرة انتهت بنقل منة عبدالعزيز إلى دار مراكز المرأة المعنفة لتأهيلها، بينما نقل المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات ليواجهوا تهم خطف بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه.