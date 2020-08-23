“وحشني بو فارس راعي جميرا”.. ضاحي خلفان يستشيط غضباً من ايدي كوهين وهذا شرطه حتى يعفو عنه والصلح خير!

وضع رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، شرطاً لاستقبال (ابن عمه) الاكاديمي الاسرائيلي إيدي كوهين في منزله ورفع الحظر عنه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد أن طلب الأخير منه ذلك على إثر اتفاق التطبيع الخياني بين إسرائيل والامارات.

الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين، طالب في تغريدة رصدتها “وطن”، ضاحي خلفان فك الحظر عنه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مؤكداً أنه لا مانع لديه من زيارته في منزله بدبي.

وقال كوهين، ما نصه: “اليوم لا مانع لدي من زيارة السيد ضاحي خلفان في بيته في جميرا دبي وفتح صفحة جديدة معه، الصلح خير، ما كان من قبل يختلف عن اليوم، طرشوله يشل البلوك عني وحشني بو فارس راعي جميرا”.

اليوم لا مانع لدي من زيارة السيد ضاحي خلفان في بيته في جميرا دبي و فتح صفحة جديدة معه .. الصلح خير 🇮🇱🇦🇪

ما كان من قبل يختلف عن اليوم.#طرشوله يشل البلوك عني وحشني بو فارس راعي جميرا https://t.co/WVnhQmgi19 — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 22, 2020

بدروه، رد ضاحي خلفان، على تغريدة الصحفي الإسرائيلي، بسلسلة تغريدات قال فيها: “كوهين يريد عندما يأتي دبي أن يقابلني ويطلب رفع الحظر الذي عملته له في تويتر، لن أرفع الحظر ولن أقابله إلا إذا اعتذر بأن ما قاله عني لم يكن صحيحا، لأنه كذب لو كان كلامه صحيحا، فلدي كل الشجاعة الأدبية أن أقول كلامه صحيح”.

كوهين يريد عندما يأتي دبي ان يقابلني …ويطلب رفع الحظر الذي عملته له في تويتر…لن ارفع الحظر ولن اقابله الا اذا اعتذر بأن ما قاله عني لم يكن صحيحا…لانه كذب لو كان كلامه صحيحا…فلدي كل الشجاعة الادبية ان اقول كلامه صحيح. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2020

وأضاف: “لن أقابل كوهين لا لأنه يهوديا ولكنه افترى علي يمكن ان اكون خصما لطرف لكن ما افتري عليه.. فكوهين إذا اعتذر.. قابلته.. ما اعتذر.. لن اقابله.. لأن كوهين اتهمني بالتعاون في اغتيال المبحوح”.

ولذلك لن اقابل كوهين لا لانه يهوديا ولكنه افترى علي ..يمكن ان اكون خصما لطرف لكن ما افتري عليه…فكوهين إذا اعتذر ..قابلته ..ما اعتذر..لن اقابله. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2020

وتابع: “وأنا اشهد الله لو كنت متعاونا.. ما حظرته.. الواقع ان شرطة دبي اكتشفت القتلة.. لو كان يهوديا ما اسهمت في اغتياله.. فكيف وهو مسلم أسهم في اغتياله.. أنا ضابط شرطة بكل ما تعني الكلمة المطلوب عندي يقدم للقضاء وللعدالة.. تربينا على ان لا نكذب يا كوهين.. ولا اصادق الكذاب.. اللي اكذب من كوهين.. طلع ابن المبحوح.. فكوهين والاخوان واحد ..كذبة…

لأن كوهين اتهمني بالتعاون في اغتيال المبحوح…وانا اشهد الله لو كنت متعاونا .. ما حظرته ..الواقع ان شرطة دبي اكتشفت القتلة ..لو كان يهوديا ما اسهمت في اغتيالة ..فكيف وهو مسلم اسهم في اغتياله ..انا ضابط شرطة بكل ما تعني الكلمة المطلوب عندي يقدم للقضاء وللعدالة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2020

وأضاف خلفان: “انا ضابط شرطة.. ضابط الشرطة لا يتعامل مع دين او جنس او جنسية او لون…يتعامل مع انسان.. إذا اجرم ذلك الانسان.. يعاقبه القضاء وليس الشرطة”.

انا ضابط شرطة..ضابط الشرطة لا يتعامل مع دين او جنس او جنسية او لون…يتعامل مع انسان..اذا اجرم ذلك الانسان ..يعاقبه القضاء وليس الشرطة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2020

وتابع: “نحن نحترم كرجال امن كل البشر.. والحفاظ على ارواحهم واعراضهم وممتلكاتهم مهمتنا…لكن لا تقتل وتتخبأ وتطلب اننا نعمل حماية لك…سوف ينتقم منك عدوك يوما ما”.

نحن نحترم كرجال امن كل البشر..والحفاظ على على ارواحهم واعراضهم وممتلكاتهم مهمتنا…لكن لا تقتل …وتتخبأ…وتطلب اننا نعمل حماية لك…سوف ينتقم منك عدوك يوما ما. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2020

واستكمل: “محمود المبحوح قتل جنديين إسرائيليين اخترق الموساد مجموعة فلسطينية كشفت لهم المبحوح، واغتالوه”.

محمود المبحوح..قتل جنديين اسرائيليبن…اخترق الموساد مجموعة فلسطينية..كشفت لهم المبحوح…واغتالوه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2020

وأكمل: ” مع الأسف ان المبحوح خطط فلسطينيين لاغتياله.. والا ما وصلوا له اليهود.. ما يعرفونه….العيب فيهم الربع”.

اسمعوا..مع الأسف ان المبحوح خطط فلسطيين لاغتياله..والا ما وصلوا له اليهود.. ما يعرفونه….العيب فيهم الربع🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2020

وفي وقت سابق، وجه ايدي كوهين اتهاماً إلى ضاحي خلفان بالمشاركة في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، والذي افتاله الموساد الإسرائيلي بدبي عام 2010.