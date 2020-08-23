هذا هو “الفاشل” الذي حلب “سفهاء الخليج”.. “شاهد” شقيقة دونالد ترامب تفضحه في تسجيلات “مسربة”

وصفت شقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شقيقها الرئيس بأنه شخص “ليس لديه مبادئ”، و”لا يمكن الوثوق به” وأنه كان يكذب طوال فترة رئاسته، وذلك بحسب تسجيل سري سجلته ونشرته ابنة شقيقة الرئيس ماري ترامب.

ووجهت السيدة ماريان ترامب باري البالغة من العمر 83 عامًا، الانتقادات إلى الرئيس الأمريكي، ووصفته بأنه “قاسٍ” بسبب سياساته المثيرة للجدل في قضايا الهجرة حيث تم فصل آلاف الأطفال عن عائلاتهم واحتجازهم في مراكز الاحتجاز.

وتابعت شقيقة الرئيس الأمريكي حديثها منتقدة لاستخدام شقيقها منصة تويتر، ومتحدثة حول ذكائه وأدائه الأكاديمي أيام شبابه.

وبحسب التسجيلات التي حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، والتي يُسمع منها صوت السيدة ترمب تقول: “إنه شخص كاذب زيّف كل شيء، دونالد قاسِ”.

وفيما يبدو أن المحادثات مع ماريان ترامب باري، التي سجلتها سرا ابنة أخيها المنفصلة الآن ماري ترامب، تكشف عن نقص عميق في الثقة بالرئيس من داخل عائلته، وهي ضربة قد تكون ضارة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

كما كشفت السيدة باري ترامب ـ وفق التسجيلات المنشورة ـ أن شقيقها دفع لصديق له لإجراء امتحانات نيابة عنه لدخول الكلية، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها شقيقة ترامب بهذا التصريح حول شقيقها.

وأوضحت باري أيضا أنها اعتادت أن تقوم بواجبات أخيها من أجله، وعندما سئلت عن إنجازاته، استشهدت بـ “5 حالات إفلاس”، وتضيف: “لا يمكنك الوثوق به”.