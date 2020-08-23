السعودية سعاد الشمري مع افيخاي ادرعي دون استحياء! شاهد ماذا فعلت “صهاينة بلسان عربي حكمونا بالخفاء”..

أثار مقطع فيديو للكاتبة السعودية المتصهينة سعاد الشمري، هنأت فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي بعيد ميلاده غضباً عربياً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشمري، وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “مرحبا من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي، المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو مناسبة وطنية ويملك حساب جميل، حساب يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته التي يجب أن يكون بها”.

وأضافت الشمري: “بمناسبة عيد ميلاده حابة أقول لك كل عام وانت بخير، وأتمنا أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة”.

شكراً جزيلاً صديقتي..

أفيخاي أدرعي بدوره، أعاد نشر فيديو المتصهينة الشمري، ورد عليها قائلاً: “شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي، أنت مثل وقدوة للكثيرين”.

وفجر فيديو الناشطة السعودية سعاد الشمري، موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل للاجتماعي، اذ انتقد المغردون ما أقدمت عليه “المنبطحة” الشمري، معتبرين ذلك تناسياً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمهيداً للتطبيع الإسرائيلي مع السعودية.

وعلق الكاتب الصحفي نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، على انبطاح الشمري قائلاً :” ما سر هذا الابتذال والرخص والهوان؟، لو يخففوا هذا الحب قليلاً، فهذه العلاقات الإباحية العلنية مفجعة وليتها بقت بالسر حتى نظل نشك بأن فلسطين لم تكن وحدها محتلة وأن الصهاينة بلسان عربي حكمونا بالخفاء، وأن لا قرابة تجمع بين آل سعود وآل صهيون”.

ما سر هذا الابتذال والرخص والهوان؟

لو يخففوا هذا الحب قليلاً، فهذه العلاقات الإباحية العلنية مفجعة وليتها بقت بالسر حتى نظل نشك بأن #فلسطين لم تكن وحدها محتلة وأن الصهاينة بلسان عربي حكموننا بالخفاء، وأن لا قرابة تجمع بين آل سعود وآل صهيون.#التطبيع_خيانة https://t.co/u8V6qYGaSr — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 23, 2020

ورصدت “وطن” العديد من التعليقات الغاضبة من تصرف الناشطة السعودية، كانت على النحو التالي..

الطيور على اشكالها تقع ،،،،، مقرفه و منحطه pic.twitter.com/SDh6jcsBIU — غدير (@victory4pali) August 23, 2020

الله وأكبر..

نسيتي قصف غزة البارحة واللي قبلها ونسيتي محاصرتها؟

عن اي سلام تتحدثين.

اللهم يسلط عليك من يقصف ديرتك يااااارب يا سامع الدعاء.

عشان تعرفي معنى السلام اللي تتكلمي عنه.

مع براطمك — الوهيبي (@sadoon43967) August 23, 2020

واضح التعايش والسلام في تصرفات الكيان الصهيوني ، تصرفات بعض العرب تجاه الكيان الغاصب متواطئة ومتخاذلة بشكل مزري . — Khalfan Alsharji (@endamoman) August 23, 2020

Abirds with one feather flaock togather سواء سعوديه او غير .. اي شخص يتعاطف اويتصادق او يصاحب مع اليهود فهو منهم فالمرء يحشر مع من احب هذه لا تزيدنا شرفا ولا تنقص قيمتنا ، نحن بلغنا عنان السماء وفينا من يتمرغ تحت في التراب لانه يستحق ذلك لا تطهر اسرائيل لو غسلت ببحار الارض — طرقي (@mmmm0064) August 22, 2020

افيخاي … أنا لو تبارك لي واحدة مثل هذي ، راح أكره إني انولدت من الأصل .

أما مسألة مثل وقدوة ( للكثيرين ) ف كثر منها 🤣 — Skipper7 (@DrFMNazz) August 23, 2020

الجدير ذكره، أن كتاب سعوديين يطالبون المملكة بالتطبيع العلني مع إسرائيل، في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن علاقات سرية بين البلدين وزيارات متبادلة تمهيداً للتطبيع العلني، خاصة بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل الأخير.