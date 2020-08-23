الكاتبة السعودية سعاد الشمري
سعاد الشمري
Videoالهدهد

السعودية سعاد الشمري مع افيخاي ادرعي دون استحياء! شاهد ماذا فعلت “صهاينة بلسان عربي حكمونا بالخفاء”..

كتب وطن
0

أثار مقطع فيديو للكاتبة السعودية المتصهينة ، هنأت فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي بعيد ميلاده غضباً عربياً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت الشمري، وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “مرحبا من المغردة سعاد الشمري من إلى المغرد أفيخاي أدرعي، المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو مناسبة وطنية ويملك حساب جميل، حساب يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته التي يجب أن يكون بها”.

 

وأضافت الشمري: “بمناسبة عيد ميلاده حابة أقول لك كل عام وانت بخير، وأتمنا أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة”.

 

شكراً جزيلاً صديقتي..

أفيخاي أدرعي بدوره، أعاد نشر فيديو المتصهينة الشمري، ورد عليها قائلاً: “شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي، أنت مثل وقدوة للكثيرين”.

 

وفجر فيديو الناشطة السعودية سعاد الشمري، موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل للاجتماعي، اذ انتقد المغردون ما أقدمت عليه “المنبطحة” الشمري، معتبرين ذلك تناسياً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمهيداً للتطبيع الإسرائيلي مع السعودية.

 

وعلق الكاتب الصحفي نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، على انبطاح الشمري قائلاً :” ما سر هذا الابتذال والرخص والهوان؟، لو يخففوا هذا الحب قليلاً، فهذه العلاقات الإباحية العلنية مفجعة وليتها بقت بالسر حتى نظل نشك بأن لم تكن وحدها محتلة وأن الصهاينة بلسان عربي حكمونا بالخفاء، وأن لا قرابة تجمع بين آل سعود وآل صهيون”.

 

ورصدت “وطن” العديد من التعليقات الغاضبة من تصرف الناشطة السعودية، كانت على النحو التالي..

 

الجدير ذكره، أن كتاب سعوديين يطالبون المملكة بالتطبيع العلني مع ، في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن علاقات سرية بين البلدين وزيارات متبادلة تمهيداً للتطبيع العلني، خاصة بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل الأخير.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“وحشني بو فارس راعي جميرا”.. ضاحي خلفان يستشيط غضباً من ايدي كوهين وهذا…

الهدهد

نعل الخليج حمد المزروعي يطالب مجلس الأمة بتفويض الجيش الكويتي لتحرير فلسطين وهو سيجلس…

الهدهد

حتى القرآن الكريم سيغيرونه.. “شاهد” مسؤول إماراتي “منبطح”…

الهدهد

“شالوم ابوظبي”.. رويترز تكشف تفاصيل التحضيرات لإتمام عقد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.