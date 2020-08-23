“شاهد” ماذا فعلت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات وأثارت موجة غضب واسعة؟!

أثارت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب صورة لها وهي ترتدي فستاناً أبيض أمام ركام انفجار مرفأ بيروت.

وظهرت رابعة الزيات بالصورة المسربة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أبيض عليه رسمة تعبيرية إنسانية عن انفجار بيروت، وتقف أمام الركام الذي نتج عن انفجار مرفأ بيروت قبل أيام، وكأنها تعرض الأزياء.

الصحافية رافعة الحجرات، جامعة الردمات، رابعة الزيّات. pic.twitter.com/vsJXM7dvij — Mary 🇱🇧 (@Mary__G_) August 22, 2020

وأثارت الصور غضب اللبنانيين الذين اتهموها بعدم احترام مشاعرهم بعد الكارثة الإنسانية التي حلت بهم، ووصفوها بالمُنافقة، وأن تصرفها الأخير ماهو إلا استكمالاً لسلسلة تصرفات “سخيفة” بحسب تعبيرهم.

الاعلامية "رابعة الزيات" عم تعمل جلسات فوتو سيشن على انقاض الشهدا والمفقودين والجرحى . استحي بقا . pic.twitter.com/Kawlrd8TqW — Mansour ®םבםב (@mohamadmannsour) August 22, 2020

مين اسخف واهبل مذيعة بلبنان؟ وليه رابعة الزيات!؟ pic.twitter.com/vyLII0z5wV — kawssar jammoul (@KawssarJammoul) August 22, 2020

رابعة الزيات المحسوبة على فرقة ال 🥁 المدافعة عن العهد و حكومة دياب و يللي كمان باعتة ولادها يعيشوا برا كرمال ما يكونوا بحاجة 'واسطة حدا' عم تعمل جلسة تصويرية بموقع التفجير و وراها مشاهد الدمار و الركام و بعد في عشرات الضحايا تحت الأنقاض

هالمخلوقة عنوان للنفاق و التصنع pic.twitter.com/DGV5kU3MAq — Angie (@A_kabbara) August 22, 2020

رابعة الزيات عملت دعاية على ضهر السياحة والعيش بالنكران والشحادة عضهر المغتربين رابعة الزيات نزلت عملت دعاية على ضحايا الانفجار و موقع جريمة بحق اللبنانيين رابعة الزيات عايشة بكوكب الكاميرا والمكياج والأشعار يلي ولا بتقدم ولا بتأخر عند الناس ومتل طيزنا صراحة ما تكون متل رابعة https://t.co/274yPJTKoN — Boulos 🇱🇧 (@Paul_AbiHayla) August 22, 2020

شو هالبياخة يا رابعة الزيات مين فاضيلك🙄 pic.twitter.com/N8X2e77BXW — Rasha Habeb (@rashahabeb) August 23, 2020

في ناس بتشوف هالصور انتصار للحياة.

بس في ٥٢ شخص بعدهم مفقودين. يعني ٥٢ عيلة بعدها ناطرة جواب.

هيدا مش موقع سياحي لناخد في سلفي و نعمل بوزات ، هيدي ساحة جريمة والدم بعده بالأرض.

و في وجه اعلامي معروف رابعة الزيات عم تشارك بالمهزلة.

شي بيقرف صراحة 💔 pic.twitter.com/VqUj78RHWr — Ahmad Zakaria (@ahmadzakaria199) August 22, 2020

رابعة الزيات عم تتصور مع بقايا بيروت ! معها خبر ان التفجير أصاب ناس وماتوا تحت الركام محل ما هي عم تتصور ؟ بعض البشر داخلهم غول اكل قلبن وصاروا معفنين! وهي واحدة منهن ! وأي مجلة ممكن تحط هيك صور مع روائح الجثث وقلوب ناس مكسورة على أرزاقها ؟

تافهة … pic.twitter.com/wV61EAl1sU — Nawal Mdallaly (@NawalMdallaly) August 22, 2020

بدورها ردت رابعة الزيان على الهجوم، بفيديو نشرته عبر “تويتر”، ورصدته “وطن”، علقت عليه قائلة: “لكل اللي جلدوني لإن الحقد بيسبق أي رأي أو حكم مسبق، لكل اللي تداولوا صورتي الى جانب الركام ،مش أنا اللي بتصوّر على أوجاع أهلي ! على وجعي! هيدي حملة لدعم ضحايا التفجير يا أخوتي بالوطن”.

لكل اللي جلدوني لإن الحقد بيسبق أي رأي أو حكم مسبق، لكل اللي تداولوا صورتي الى جانب الركام ،مش أنا اللي بتصوّر على أوجاع أهلي ! على وجعي! هيدي حملة لدعم ضحايا التفجير يا أخوتي بالوطن !!!!!! @AlJadeed_TV pic.twitter.com/fB0uAVj1vw — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) August 22, 2020

ودافعت رابعة الزيات عن نفسها في مداخلة تلفزيونية على قناة الجديد، وقالت: “كيف يمكنني أن أتصور على ركام وجراح بيروت انا التي اتواجد يوميا في شوارعها لتقديم يد العون والوقوف إلى جانب الاهالي المتضررين”.

وكشفت كواليس جلسة التصوير قائلة إنها تلقت اتصالا من قبل قناة الجديد والمصمم نجا سعادة ، وعرض عليها المشاركة في حملة انسانية لدعم ضحايا بيروت عبر فستان سوف ترسم عليه صورة تعبر عن وجع بيروت ليتم تصوير فيديو كليب صغير، وسيتم بيعه عبر المزاد العلني.

وأشارت رابعة إلى أن المال الذي سيتم جمعه سوف يذهب للإعلامية ماغي عون التي تقوم بمبادرات عديدة لمساعدة المتضررين.

وتابعت رابعة :” نحنا لسنا بخير ولكن يجب توجيه غضبنا إلى المكان الصحيح، فلا يجب أن يصدر أناس يجلسون عبر السوشيال ميديا حكما مجحفا واعداما أخلاقي “.

وليست المرة الأولى التي تستفز بها رابعة الزيات مشاعر اللبنانيين، فقد أثارت موجة غضب واسعة سابقاً إثر قيامها بتصوير فيديو لصالح وزارة السياحة اللبنانية لتشجيع السياحة، في الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

وظهرت رابعة الزيات بفيديو وهي تسير في أروقة أحد الأحياء بمدينة صور، وعلقت قائلة: “هيدا التصوير لوزارة السياحة ولمدينتي صور، لدعم السياحه الداخليه وتشجيع المغتربين والمقيمين اللي معن مصاري ، يصرفوا بلبنان بضيعتا ومدننا وجبلنا وساحلنا”.

وأثارت دعوة رابعة وتصويرها، غضباً واسعاً بين المغردين الذين اعتبروا ما فعلته إهانة، خاصة حين دعت المُغتربين إلى الصرف على لبنان، وتحديد من معه نقود فقط، ما دفعها لحذف الفيديو من حسابها.