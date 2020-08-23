رابعة الزيات
رابعة الزيات
الهدهد

“شاهد” ماذا فعلت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات وأثارت موجة غضب واسعة؟!

كتب وطن
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أثارت الإعلامية اللبنانية موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب صورة لها وهي ترتدي فستاناً أبيض أمام ركام انفجار مرفأ .

 

وظهرت رابعة الزيات بالصورة المسربة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أبيض عليه رسمة تعبيرية إنسانية عن ، وتقف أمام الركام الذي نتج عن انفجار مرفأ بيروت قبل أيام، وكأنها تعرض الأزياء.

 

وأثارت الصور غضب اللبنانيين الذين اتهموها بعدم احترام مشاعرهم بعد الكارثة الإنسانية التي حلت بهم، ووصفوها بالمُنافقة، وأن تصرفها الأخير ماهو إلا استكمالاً لسلسلة تصرفات “سخيفة” بحسب تعبيرهم.

 

بدورها ردت رابعة الزيان على الهجوم، بفيديو نشرته عبر “تويتر”، ورصدته “وطن”، علقت عليه قائلة: “لكل اللي جلدوني لإن الحقد بيسبق أي رأي أو حكم مسبق، لكل اللي تداولوا صورتي الى جانب الركام ،مش أنا اللي بتصوّر على أوجاع أهلي ! على وجعي! هيدي حملة لدعم ضحايا التفجير يا أخوتي بالوطن”.

 

ودافعت رابعة الزيات عن نفسها في مداخلة تلفزيونية على قناة الجديد، وقالت: “كيف يمكنني أن أتصور على ركام وجراح بيروت انا التي اتواجد يوميا في شوارعها لتقديم يد العون والوقوف إلى جانب الاهالي المتضررين”.

 

وكشفت كواليس جلسة التصوير قائلة إنها تلقت اتصالا من قبل قناة الجديد والمصمم نجا سعادة ، وعرض عليها المشاركة في حملة انسانية لدعم ضحايا بيروت عبر فستان سوف ترسم عليه صورة تعبر عن وجع بيروت ليتم تصوير فيديو كليب صغير، وسيتم بيعه عبر المزاد العلني.

 

وأشارت رابعة إلى أن المال الذي سيتم جمعه سوف يذهب للإعلامية ماغي عون التي تقوم بمبادرات عديدة لمساعدة المتضررين.

 

وتابعت رابعة :” نحنا لسنا بخير ولكن يجب توجيه غضبنا إلى المكان الصحيح، فلا يجب أن يصدر أناس يجلسون عبر السوشيال ميديا حكما مجحفا واعداما أخلاقي “.

وليست المرة الأولى التي تستفز بها رابعة الزيات مشاعر اللبنانيين، فقد أثارت موجة غضب واسعة سابقاً إثر قيامها بتصوير فيديو لصالح وزارة السياحة اللبنانية لتشجيع السياحة، في الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

 

وظهرت رابعة الزيات بفيديو وهي تسير في أروقة أحد الأحياء بمدينة صور، وعلقت قائلة: “هيدا التصوير لوزارة السياحة ولمدينتي صور، لدعم السياحه الداخليه وتشجيع المغتربين والمقيمين اللي معن مصاري ، يصرفوا بلبنان بضيعتا ومدننا وجبلنا وساحلنا”.

 

وأثارت دعوة رابعة وتصويرها، غضباً واسعاً بين المغردين الذين اعتبروا ما فعلته إهانة، خاصة حين دعت المُغتربين إلى الصرف على ، وتحديد من معه نقود فقط، ما دفعها لحذف الفيديو من حسابها.

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