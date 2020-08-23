“قالوا كلام وسخ عن ماما”.. “شاهد” سارة الكندري تنهار بسبب ما فعله المحقق بها وابنتها داخل السجن!

اعتقلت قوات الأمن الكويتية، الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، مع زوجها وطفلتها، وذلك بعد كسرهم حظر التجول المفروض في البلاد كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وظهرت سارة الكندري بفيديو متداول رصدته “وطن” وهي منهارة وتقول: “هل يتم التعامل معي أمام ابنتي بهذه الطريقة؟ هل تقومون بإدخال أطفال مع أمهاتهم في النظارة بسبب كذبة من كذباتهم لأنهم حاقدين علي لأنني مشهورة بالسوشيال ميديا”.

وتابعت سارة: “أحمد الآن في السجن ولم يخرجوه للآن، أساءوا لي بطريقة بشعة لا أستطيع وصفه”.

وظهرت سارة بفيديو آخر وهي منهارة وتبكي، وتناشد وزير الداخلية الكويتي بالإفراج عن زوجها قائلة: “أنا زوجته ولست رفيقته، وكيف يتم حبس طفلة عمرها 5 سنوات في نظارة؟ هل تريدون أن تُصاب بحالة اكتئاب؟”.

مغردين تويتر يتداولون مناشدة سارة

الكندري لوزير الداخلية الافراج عن زوجها pic.twitter.com/qWD593aKSf — عاجل (@NEWSKUWAITY) August 22, 2020

وروت سارة الكندري مزيداً من التفاصيل في لقاء مع برنامج “مباشر نيوز”، وقالت إن المحقق أمر بحبسها يوماً كاملاً في السجن لأنه لا يحب مشاهير “السوشيال ميديا”، مؤكدة أنه لم يتحدث معها بشكل لائق.

وقالت: “هل ترضاها أن تنام مع ضناك على الأرض؟ ابنتي عمرها خمس سنوات فقط واضطرت للنوم على الأرض في السجن، وأصبح معها حالة نفسية وتبول لا إرادي من الموقف”.

وتابعت: “ضابط الشرطة قال لي هيا ادخلي السجن، وإذا لم يكن هناك أحد يريد ابنتك، فأرسليها إلى دار الرعاية أفضل لها، ستجد هناك طعاماً وشراباً”.

وظهرت ابنة سارة الكندري لأول مرة باللقاء، وقالت: “تجمعوا حولنا ونحن بكينا ثم أخذونا إلى السجن، وقالوا عن ماما كلام وسخ”.

وطالبت سارة الكندري بتفريغ كاميرات السجن لمشاهدة ما حدث معها، مضيفة: “أنا مسؤولة عن كل كلمة قلتها، وكل من في المخفر تجمعوا علينا، والفراشون كذلك، وتم تنبيهي من الكلام بعد مصادرة هاتفي الذي وثقت خلاله ماحدث، ثم قال لي المحقق هذا اسمي واذهبي وقولي للمسؤولين والرقابة إنني فعلت ذلك بك، لا يهمني”.

الجدير بالذكر أن الشرطة الكويتية ألقت القبض سابقاً على سارة الكندري وزوجها بسبب فيديو لا أخلاقي، وخرجا بكفالة تُقدر ب6600 دولار.

وظهرت سارة الكندري بالفيديو الذي تم إلقاء القبض عليها بسببه، وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً، وتقوم بحركات مثيرة جداً، بينما يُمشط زوجها أحمد الغامدي شعرها، ويحتضنها من الخلف، ما أثار غضب نشطاء السوشيال ميديا، وطالبوا بإيقافهما لمخالفتهما الآداب العامة.