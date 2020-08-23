“شاهد” السعودية رهف القنون تثير ضجة واسعة بصورة عارية تماماً على ظهر نمر!

عادت الشابة السعودية رهف القنون لتثير الجدل مجدداً بعدما نشرت صورة لنمر وعلى ظهره امرأة “عارية”.

وعلقت رهف على الصورة قائلة: “أنا أحب.. أنا مقيدة.. أنا أتحمل”.

وسخرت رهف، من البعض بتساؤل عن عدم وضع الأشخاص صورة لأنفسهم وهم يرتدون قناعًا للوجه كصورة لملفاتهم الشخصية، متابعة أنها لا تستطيع سوى رؤية نصف الوجه.

ونشرت رهف القنون رسالة أخرى أكدت فيها أنها مستعدة للقاء المجهول.

واعتبر متابعوها أن رسائلها غامضة؛ لأنها لا تحدد ما تعاني منه.

يذكر أنّ رهف القنون أعلنت مؤخراً إنجاب طفلها الأول، من زوجها (لوفولو أندي)، وهو من مواليد القارة الإفريقية وتحديدًا جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتربى في الصين وعاش بها وحاليًا يقيم في كندا.

ولوفولو أندي لاعب كرة “سلة” بدوري كرة السلة للمحترفين CEO بكندا ويعمل أيضًا مديرًا تنفيذيًا لأكاديمية يطلق عليها اسم “لوفولو كامب”.

الجدير بالذكر أن رهف القانون كانت قد هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضت مقابلة أهلها أو العودة معهم، ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.