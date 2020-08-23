“شاهد” الإمارات لم تكتف بخراب اليمن وجندت يمنيين للقتال في ليبيا ضد الوفاق لإعادة الروح لـ حفتر

كشف عضو المجلس العسكري بالمقاومة الجنوبية في اليمن عادل الحسني، أن دولة الإمارات جندت 40 مرتزقا يمنياً للقتال في ليبيا مع شركة فاغنر الروسية، مقابل رواتب مجزية.

وقال “الحسني” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر:” إن أول دفعة من أبناء المحافظات الجنوبية للقتال كمرتزقة في ليبيا وتم نقلهم لمدينة سرت تحديداً، وتم أمس تسليمهم أول راتب 5 آلاف سعودي لكل جندي.”

الإمارات اخذت 40 مجند يمني إلى ليبيا للقتال هناك مع شركة فاغنر الروسية وتعطي كل واحد مبلغ 5000 سعودي شهرياً،،

نشرت بعض الأسماء والصور على صفحتي بالفيس بوك… — عادل الحسني (@Adelalhasanii) August 23, 2020

وأوضح عادل الحسني أن بعض الأشخاص تم إعادتهم من عصب ولم يكملوا رحلتهم إلى ليبيا، وأن المعلومات والصور من داخل الدفعة التي ذهبت إلى قاعدة عصب التابعة للإمارات بإيرتريا ثم إلى ليبيا تظهر تعامل الإمارات مع أدواتها كعملاء حتى تخرجهم يقاتلوا خارج البلد.

Gepostet von ‎عادل الحسني‎ am Sonntag, 23. August 2020

ونشر الحسني مجموعة صور لأشخاص قال بأنها لجنود وقائد مجموعة يدعى أحمد قاسم القزلي، وهم ضمن المرتزقة الذين ذهبت بهم الإمارات للقتال في ليبيا.

مجدي احمد قاسم القزلي من ردفان الحبيلين الملقب ابوحربهذا الشخص الذي يقود المجموعة الذاهبة إلى ليبيا..#عادل_الحسني Gepostet von ‎عادل الحسني‎ am Sonntag, 23. August 2020

هذه الصورة مسربة من جزيرة عصب ممن ذهبوا بعدها إلى ليبيا،،يشرف عليهم الضابط الإماراتي الموجود في المخاء..وكلهم من الضالع ويافع وردفان حتى الآن وتسعى الإمارات لإدخال مجموعة من عيال عدن….#عادل_الحسني Gepostet von ‎عادل الحسني‎ am Sonntag, 23. August 2020

واعتبر الحسني بأن ما تقوم به الإمارات انتهاكاً للقانون الدولي وخروجاً مباشراً عن قرار مجلس الأمن 2216، وأهداف التحالف المعلنة في اليمن.

وأضاف: “المعسكر التدريبي الموجود في لحج كلهم ستهذب بهم الإمارات إلى ليبيا للقتال هناك”.

وفي سياق آخر قالت مصادر أمنية يمنية لـ”الجزيرة نت” إن الإمارات قامت بتجنيد العشرات من اليمنيين وتدريبهم على دفعات للمشاركة في القتال بليبيا إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر أن دفعات من المجندين اليمنيين الذين تم تدريبهم في قاعدة عسكرية بلحج (جنوب اليمن) غادروا إلى ليبيا، مؤكدة أن بعض المجندين تلقوا تدريبات في قاعدة عصب التابعة للإمارات في إريتريا.

وذكرت أن المجندين تم اختيارهم من عدة مناطق في جنوبي اليمن، من بينها محافظة الضالع ومديرية يافع وردفان، وقالت إن هناك مجموعة أخرى ستنطلق من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأكدت المصادر أن هؤلاء المرتزقة وُعدوا برواتب مجزية من قبل السلطات في أبو ظبي، مشددة على أن السلطات اليمنية -بما فيها الرئاسة- على علم بهذه التفاصيل، ولم تحرك ساكنا تجاه ما تقوم به الإمارات.

وكان تقرير أممي تحدث في أبريل الماضي عن حركة جوية لنقل مرتزقة من روسيا وسوريا للمشاركة في القتال إلى جانب قوات حفتر بدعم من الإمارات.