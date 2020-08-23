“شاهد” إعلامية إماراتية شهيرة جعلت الحجاب “لعبة” تثير جدلا واسعا!

نشرت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، صوراً لها وهي ترتدي الحجاب مجدداً، بعد أن تخلت عنه بعد زواجها من ابن بلدها الإعلامي أحمد خميس، لتثير موجة من التساؤلات لدى الجمهور حول ارتداءه مرة أخرى بعد انفصالها.

واستخدمت مشاعل الشحي خاصية “ستوري” بموقع إنستغرام، لتنشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي عباءة سوداء وحجابا كاملا داخل أحد المطاعم الشهيرة.

وتسببت مشاعل الشحي وزوجها الاعلامي الاماراتي أحمد خميس بحالة من الجدلً عبر مواقع التواصل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قيام شهاب “ملح الإنستغرام” بالإعلان عن نبأ انفصالهما، إلا أنهما لم يؤكدا الخبر كما لم ينفِ أحدهما الأمر، واكتفيا بشن حرب كلامية غير مباشر دائما ما يفسرها الجمهور بقصد كل منهما الآخر.

وكان قد ظهر أحمد خميس في وقت سابق عبر مقطع فيديو وهو يبكي بشدة، وعلق عليه بالقول: “المشكلة أني أحب شخص وملى قلبي هاد الشخص”.

وتابع: “مابقدر أعيش من غيرها.. المشكلة هاد الشخص انك بتعمله كل شيء عشان تسعده وتخليه دائما مبسوط لكن هو”.

وتفاعل عديد من المتابعين مع المقطع معبرين عن تضامنهم مع أحمد خميس ومطالبين من الزوجين أن يعودا لبعضهما.

ويشار إلى أن مشاعل الشحي قد كشفت عن السبب الحقيقي وراء تخليها عن حجابها الذي كانت ترتديه طوال الفترة الماضية مؤكدة أنها لا تريد أن تكون إنسانة منافقة، وفسرت ذلك بالقول: “أنا حسيت إني ما أبي ألبس الشيلة ما أبي أكون منافقة ما أبي ألبس الشيلة قدام الناس ومن وراء الناس ما ألبسها”.