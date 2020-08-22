يشدون شعرهم من الغيظ.. “شاهد” الطفل الفلسطيني الذي “حرق دم” متصهيني السعودية وأثار جنونهم بما فعله

نشر الطفل الفلسطيني الشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بلال محمد عبد العال، مقطع فيديو لرجل سعودي يهاجمه ويستهزئ به رداً على فيديوهات الطفل بلال المعروفة عبر مواقع التواصل، والتي تحمل المعارضة لنظام محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وللمطبعين مع الكيان الإسرائيلي ما يكشف حجم تأثير هذه المقاطع على متصهيني المملكة حيث أثارت جنونهم.

ويظهر الرجل السعودي في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” يهاجم بلال ويحاول السخرية منه بقوله: “للطفل بلال محمد عبدالعال، شلونك يا عمو، طيب حبيبي بلال، لا تلعب الأطفال اللي ما يحبوك يا عمو، طبعاً أنا أكلمك يا عمو باللهجة الفلسطينية، يمكن ما بتفهمني لما بكلمك سعودي”.

شايب سعودي يستهزئ بي ⛔ أرسل لي هدايا بامبرز ومصاصة ورضّاعة وبودرة أطفال !! شاهدوا قهرهم مني 😂😂😂 pic.twitter.com/Z0FCM5zBhj — بلال محمد عبد العال (@belal3bdel3al) August 21, 2020

وتابع في كلمات تافهة قلبت المقطع ضده وحولت دفة السخرية ناحيته :”احترم الكبار، صاروا يجيبوا لكم يا عمو بزات حليب، وبودرة بعد ما بغيروا للطفل، أوكي عمو، حبيبي عمو، لا تلعب مع الأطفال الأكبر منك”.

وزاد مصوّر المقطع وهو يحمل حفاظة وقطع حلوى، ويقول: جبتلك مصاصة بالتوت، وجبتلك بسكوتة يا عمو، لا تلعب مع الكبار، خليك على قدك والعب مع الأطفال اللي قدك واللي بسنك، ولك ما بتعملهاش في فراشك، تعملهاش على المرتبة تبعتك، فهمت الرسالة عمو”.

وعلق بلال محمد عبد العال على المقطع بتغريدته التي قال بها: “شايب سعودي يستهزئ بي، أرسل لي هدايا بامبرز ومصاصة ورضاعة وبودرة أطفال، شاهدوا قهرهم مني”.

فيما علق عديد من المغردين على المقطع وعبّروا عن دعمهم وتضامنهم مع الطفل بلال موجهين رسائل تشجيع له.

لله درك يا بلال..

ذكرتني بقصة الصحابي "رافع بن خديج" الذي أصر على الإشتراك بغزوة بدر رغم صغر سنه؛ وكذلك ذكرني السعودي الذي يستهزئ بصغر سنك؛ كأنه من كفار قريش؛ رغم أن لا يرتقي أن يشبه بهم.

وكأن التاريخ يعيد نفسه؛ ونحتاج إلى غزوة بدر أخرى.https://t.co/0XHvuDKxEX — د. محمد بن سالم آل دهشل اليافعي (@benDahshal1) August 22, 2020

ومن تلك التعليقات: “انت بطل وتمثل كل أشبال العرب وهذا السافل لا يمثلنا، استمر في إغاظتهم وقهرهم، نحن معك والله معنا وسينتصر الحق على الباطل، استمر متألق دائماً يا وحش”.

أنتآ بطلّ وتمثل كُل أشبالّ العرب وهذآ السافل لايمثلنآ ،، أستمرّ في إغاضتهم وقهرهم ،،نحنُ معگ والله معنا وسينتصر الحق علىٰ الباطل أستمرّ متألق دائماً ياوحش — ALENAZY KHALED‏🇸🇦‏🗯 (@k______nz) August 22, 2020

فيما قال آخر: “انت يا بلال محترم عند كل كريم من شعبنا فلا تلتفت لمثل هذا فأنت أكبر منه”.

أنت يابلال محترم عند كل كريم من شعبنا..فلا تلتفت لمثل هذا فأنت أكبر منه. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) August 22, 2020

ويعتبر الطفل الفلسطيني من قطاع غزة بلال محمد عبد العال من المغردين المؤثرين عبر موقع التواصل تويتر ويوتيوب.

ويمتلك “بلال” حساباً عليه أكثر من عشرين ألف متابعاً ونشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، وذلك بمساعدة والده المتحدث الأسبق باسم لجان المقاومة الشعبية محمد عبد العال.