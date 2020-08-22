هؤلاء أبناء الصباح.. “شاهد” ماذا فعل لاعبو نادي القادسية الكويتي وجلطوا المطبلين!

خصص نادي القادسية الكويتي 45 ثانية قبل بدء مباراتهم مع نادي السالمية أمس الجمعة، لأداء وقفة تضامنية مع الشعوب العربية والاسلامية الاستاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الكويتي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي القادسية عبر “تويتر”، فيديو رصدته “وطن” لهذه الوقفة، والتي ظهر بها اللاعبون يرفعون لافتة تضامنية مع الدول العربية كُتب عليها “اللهم احفظ لبنان وشعبها”.

وأظهرت لقطات أخرى، تضامن لاعبو النادي مع فلسطين، بارتداء الكوفية الفلسطينية حول أعناقهم، وكأنها رسالة مواساة تقول للشعب الفلسطيني “لن نبيع قضيتكم كما فعل آخرون”.

تضامناً مع الشعوب العربية والاسلامية 🇱🇧 🇵🇸 pic.twitter.com/kNdGJ5KkSd — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) August 21, 2020

وعلق حساب نادي القادسية على الفيديو: “تضامناً مع الشعوب العربية والاسلامية فلسطين ولبنان”.

وفي وقت سابق، أكد 37 نائباً كويتياً، دعمهم لموقف القيادة السياسية الشجاع والثابت تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس والحقوق الفلسطينية المغتصبة، في موقف أثار جنون الإمارات والمطبلين الذين انبروا في مهاجمة الكويت.

وجاء في بيان النواب الكويتيين تأييد الموقف السياسي لدولتهم الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لكل خطوات التطبيع مع إسرائيل.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد جدَّدت التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغيّر.

وقالت المصادر لـ صحيفة “القبس” الكويتية، بأن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل.