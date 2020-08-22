نهى نبيل ويعقوب بوشهري في ورطة كبيرة.. الأمن الكويتي يداهم شركاتهم للبحث عن هذه الأوراق؟!

كشف مصدر أمني مُطلع بالكويت، عن قيام النيابة العامة بتفتيش مكاتب شركات يعقوب بوشهري ونهى نبيل، بعد اتهامهم بقضية “غسيل أموال المشاهير”.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المصدر قوله إن النيابة انتقلت برفقة جهاز أمن الدولة وعدد من رجال الأمن إلى مكاتب شركات المتهمين حيث جرى تفتيش المكاتب ومعاينة الأوراق للحصول على المستندات والفواتير لتدقيقها.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء سيُتخذ مع جميع المكاتب والشركات التي تقدمت وحدة التحريات المالية ببلاغات للنيابة العامة ضد أصحابها.

ووصل عدد البلاغات الموجهة إلى النيابة العامة بشأن قضية غسيل الأموال إلى أكثر من 40 بلاغا، منها بلاغات ضد مشاهير وشركات ووافدين.

وكان بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، منهم عبدالله الجاسر «عبودكا»، عهود العنزي، ، مشاري بويابس، وقد اتخذت النيابة العامة نفس الإجراء معهم.

وأصدرت النيابة قرارات بتجميد أرصدة المتهمين ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.