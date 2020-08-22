المصارع الروسي زاوربيك سيداكوف يطرد عروسته ليلة زفافهما
المصارع الروسي زاوربيك سيداكوف يطرد عروسته ليلة زفافهما
Videoحياتنا

لن تتخيّل ماذا فعل هذا المصارع بعروسته ليلة الدخلة بعدما وصلت الضيوف مقاطع فاضحة لها!

كتب وطن
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في مشهدٍ صادم وغير متوقع، أمسك عروسته ليلة زفافهما من شعرها، أمام الحضور وطردها من الحفل.

جاء ذلك بعدما وصلت الى جوالات بعض الضيوف رسائل هاتفية مرفقة بصور ومقاطع فيديو تظهر عروسته في وضع غير لائق.

ونُقل عن الضيوف بأن الرسائل كتب فيها إن العروس كانت تعمل سابقاً في مكاتب تقدم خدمات مرافقة للأثرياء .

وقالت قناة “إن تي في” التلفزيونية الروسية إن عشيقا سابقا للعروس دبر تلك الفضيحة في محاولة للانتقام منها بهذه الطريقة البديعة.

يشار الى أن “سيداكوف” هو .

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