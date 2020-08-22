عميد كلية في مصر خان الأمانة وهذا ما فعله لإشباع رغباته الجنسية مع طالبة دراسات عليا!

عزلت المحكمة الإدارية العليا في مصر عميد كلية التربية بجامعة بنها من وظيفته الجامعية بعد اتهامه بطلب رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة امتحان لطالبتين.

وبحسب ما نقل موقع اليوم السابع المحلي، أكدت المحكمة أن الرقابة الإدارية تمكنت من الحصول على تسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا ظهر فيها الاتفاق بالرشوة الجنسية مقابل تسريب أسئلة امتحان مادة طرق التدريس.

وقالت المحكمة إن ”عميد كلية التربية خان أمانة الوطن الذى عهد إليه مقدرات العملية التعليمية والطلاب لتخريج معلمين ومربين لأجيال ناشئة على الفضيلة والقيم السامية والأخلاق، والعميد ضرب مثلا غير صالح ما كان يجب أن يسود أرجاء الجامعة وهي المنارة المضيئة“.