“#شكرا_علي_الحبسي” يتصدر بعد إعلان أسطورة الكرة العمانية إنهاء مشواره الكروي ومطالبة بتعيينه مديرا للمنتخب

أعلن الحارس العماني الشهير “علي الحبسي” اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، يوم أمس الجمعة، عن سن تناهز الـ38 عاماً بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتألق خصوصاً في البطولات الأوروبية.

وقال “الحبسي” الذي أعلن الاعتزال الدولي في يناير الماضي، في تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):” بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم”.

بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم.

وبهذه اللحظة ارفع خالص شكري وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي ، مؤكداً استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى.

أخوكم/ علي الحبسي pic.twitter.com/LSqA0fC6ln — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) August 21, 2020

وتابع حارس المرمى الذي كان آخر فريق يلعب به هو “وست بروميتش ألبيون الانجليزي: “بهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي، مؤكداً إستمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى”.

مسيرة حافلة ومتميزة يحق لنا نحن الشباب أن نفخر بها. فقد كنت القدوة وكنت السند وكنت خير سفير للسلطنة بمختلف المحافل الدولية. #شكراً_علي_الحبسي بحجم عطائك ووفائك وإنجازاتك المشرفة#شهاب_الحبسي pic.twitter.com/Rn3lSqxrIw — Shihab Alhabsi (@shihabalhabsi) August 22, 2020

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر اعتزال الحبسي.

داخـلٍ فـي كــل بـيـت

ساكـنٍ .. مهما ارتحلت

وانت باقـي لـو مشيت

في صورنا مـا اعتزلت ! @AliAlhabsi #شكرا_علي_الحبسي 💐 🧤💐 pic.twitter.com/sLZYe6ZodR — حميد البلوشي (@hameedalbloushi) August 22, 2020

تاريخ مُشرف ويُسطر في سجلات الكرة العمانية والعربية والعالمية.. #شكرا_علي_الحبسي وستبقى أنموذج للأجيال. https://t.co/n2gO3B7AP9 — Dr. Ahmed Al Futaisi (@ahmedalfutaisi) August 22, 2020

ودشن المغردون وسماً بعنوان “#شكرا_علي_الحبسي” في إشادة منهم على الدور الذي لعبه الحبسي في مسيرته المهنية في خدمة الرياضة العمانية، وخبرته الكبيرة التي طوّرت من رياضة كرة القدم في البلاد.

داخـلٍ فـي كــل بـيـت

ساكـنٍ .. مهما ارتحلت

وانت باقـي لـو مشيت

في صورنا مـا اعتزلت ! @AliAlhabsi #شكرا_علي_الحبسي 💐 🧤💐 pic.twitter.com/sLZYe6ZodR — حميد البلوشي (@hameedalbloushi) August 22, 2020

كنت فى أحدِ المحلات فى لندن ، فسألني البائع من أين أنت فأجبته من عُمان ، فرد مبتسماً بلد الحبسي .. هنا أحسست فى أهمية نجومية المبدعين فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية وغيرها فهؤلاء إذا تم ( تنجيمهم ) بالشكل الصحيح سيكونون رافد آخر للترويج عن البلد .#شكرا_علي_الحبسي pic.twitter.com/b6lZJqC4dL — خالد الزدجالي/ قابوسنا هيثم (@zadg4) August 22, 2020

مع نادي ويجان لعب علي الحبسي ما يقارب 100 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز

حقق كاس الاتحاد

حقق الرقم القياسي في التصدي لضربات الجزاء في موسم واحد ب٤ تصديات تم اختيار الحبسي مؤخرا الحارس التاريخي لويجان#شكرا_علي_الحبسي pic.twitter.com/0xpWrGmfTq — abdulaziz alhabsi (@a_habsi) August 22, 2020

وكتب المعلق العُماني الشهير خليل البلوشي مشيدا بالحبسي عبر الوسم:”كفيت ووفيت يا علي، شكراً من القلب لكل مباراة دافعت فيها عن اسم عمان”

كفيت ووفيت يا علي

شكراً من القلب لكل مباراة دافعت فيها

عن اسم عمان

وشكراً لاننا عشنا معك لحظات ستبقى في الذاكرة

شكراً لانك كنت مثالاً للاعب المحترف وخير من يمثل الشباب العماني#شكرا_علي_الحبسي https://t.co/ID18WcEswj — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) August 22, 2020

وتابع:”وشكراً لاننا عشنا معك لحظات ستبقى في الذاكرة، شكراً لانك كنت مثالاً للاعب المحترف وخير من يمثل الشباب العماني”

فيما اقترح مغرد آخر على اتحاد كرة القدم سحب الرقم 26 من المنتخب العماني الوطني، مضيفا:”كما أتمنى أن يتم وضع صوره كبيره لعلي الحبسي عند مدخل مبنى الاتحاد و ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشر كتكريم رمزي للمسيرة الذهبية لعلي في الملاعب”.

أقترح على اتحاد كرة القدم سحب الرقم 26 من منتخبنا الوطني، كما أتمنى أن يتم وضع صوره كبيره لعلي الحبسي عند مدخل مبنى الاتحاد و ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشر كتكريم رمزي للمسيرة الذهبية لعلي في الملاعب. #شكرا_علي_الحبسي pic.twitter.com/CggqU0SM2f — بدر الغيثي (@BaderAlghaithi) August 22, 2020

بينما تساءل أحد المغردين:”لماذا لا يكون على الحبسي مدرب المنتخب العماني لكرة القدم تكريما لإنجازاته التاريخية في كرة القدم ولخبرته الطويلة في هذا المجال”

لماذا لا يكون على الحبسي مدرب المنتخب العماني لكرة القدم تكريما لإنجازاته التاريخية في كرة القدم

ولخبرته الطويلة في هذا المجال#شكرا_علي_الحبسي pic.twitter.com/KTjzYnjYmC — كاسر الأوهام 🇴🇲 (@LllUSION_BREAKR) August 22, 2020

وبدأ الحبسي مسيرته الرياضية مع نادي “المضيبي” العماني” عام 1998، ثم انتقل إلى نادي “النصر” العماني في عام 2002، قبل أن ينتقل إلى أوروبا، من بوابة فريق “لين” النرويجي.

وأسهم الحبسي الذي لعب لأندية مثل بولتون وأندرارز، وويجا أثليتك، وبرايتون آند هوف ألبيون، في تتويجع السلطنة بكأس الخليج عام 2009، والوصول للدور النهائي في العام 2004 و2007، وتوّج كأفضل حارس مرمى في أربع مرات من البطولة.