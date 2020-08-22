“شاهد” فتيات وشبان عُراة في حفل عيد ميلاد الفاشينيستا السعودية مودل روز على يخت في البحر!

انتشرت صور جديدة من الحفل الذي أقامته الفاشينيستا السعودية مودل روز بمناسبة عيد ميلادها الـ28.

وأقيم الحفل على متن يخت بعرض البحر إلى جانب 2 من صديقاتها و3 شبان كانوا شبه عراة ما عرضها لانتقادات.

وظهرت روز في الصور وهي ترتدي فستاناً أبيض اللون قصيرا.

الفاتنة مودل روز في إحتفالها مع فريقها و أصدقائها بعيد ميلادها💛 pic.twitter.com/PwhvpEKKiH — GDOSE (@GoldenDose) August 23, 2020

وتسبب رقص مودل روز في بعض المقاطع في انتقادات واسعة لها؛ ما جعل بعض المتابعين يصفها بأنها في حالة غير طبيعية.

من هي مودل روز؟؟!

مودل روز واسمها الحقيقي “روزانا” وُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل.

عاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض، لتنتقل بعد ذلك للعيش في الولايات المتّحدة الأمريكية لغرض دراسة التصميم الداخلي.

حققت مودل روز في أمريكا شهرة بعد أن شاركت في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.