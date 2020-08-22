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"شاهد" فتاة كويتية تعلم ضباع أبوظبي معنى الشرف في كلمة نارية:"أنا مو شيطان أخرس"
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“شاهد” كويتية “أخت رجال” تعلم ضباع أبوظبي معنى الشرف في كلمة نارية:”أنا مو شيطان أخرس”

كتب وطن
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تفاعل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع فيديو يوثق حديث حول والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بالتزامن مع إعلان الإمارات عقد اتفاقية “سلام” مزعومة مع دولة الاحتلال.

 

وقالت الفتاة الكويتية في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن”: “انا مو مع القرار، هذا رأيي وهذا قراري، وقلت لكم انا جدتي فلسطينية من نابلس وفيني روح الانتفاضة، ما أرضى، وبعدين إللي يسكت عن الحق شيطان أخرس، انا مو شيطان أخرس، وصل المعلوم؟”.

 

 

وتابعت بأن الفلسطينيين لم يطلبوا مساعدة أحد، تعقيباً على ادعاء بانها وقعت اتفاقية السلام من أجل وقف خطة الضم لصالح الفلسطينيين.

 

وتسبب حديث الفتاة الكويتية بموجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد الناشطون ما جاءت به من استنكار ورفض للخيانة والتطبيع الذي تحاول بعض الأطراف تحويله لأمر طبيعي ومستساغ لدى الشعوب العربية.

 

 

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين: “ كلها ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي من حكومتنا الرشيدة ومجلس الأمة أما أصوات الثانية ما تمثل إلا نفسها، #كويتيون_ضد_التطبيع”.

 

 

وكان ولي عهد أبو ظبي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب ورئيس ورزاء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلنوا في يوم الخميس الماضي 13 أغسطس /آب 2020، بتطبيع العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، وإبرام اتفاقية “سلام” وصفها نتنياهو بالتاريخية لصالح دولة “”.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية ما أقدم عليه ابن زايد خيانة تاريخية للدين وللقدس والقضية الفلسطينية، وطالبت القيادة الفلسطينية عبر بيان صدر عنها دولة الإمارات بالتراجع عن تلك الخطوة التي شكّلت “طعنة” في ظهر نضال .

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