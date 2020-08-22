"شاهد" فتاة كويتية تعلم ضباع أبوظبي معنى الشرف في كلمة نارية:"أنا مو شيطان أخرس"

تفاعل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع فيديو يوثق حديث فتاة كويتية حول القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بالتزامن مع إعلان الإمارات عقد اتفاقية “سلام” مزعومة مع دولة الاحتلال.

وقالت الفتاة الكويتية في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن”: “انا مو مع القرار، هذا رأيي وهذا قراري، وقلت لكم انا جدتي فلسطينية من نابلس وفيني روح الانتفاضة، ما أرضى، وبعدين إللي يسكت عن الحق شيطان أخرس، انا مو شيطان أخرس، وصل المعلوم؟”.

وتابعت بأن الفلسطينيين لم يطلبوا مساعدة أحد، تعقيباً على ادعاء الإمارات بانها وقعت اتفاقية السلام من أجل وقف خطة الضم لصالح الفلسطينيين.

وتسبب حديث الفتاة الكويتية بموجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد الناشطون ما جاءت به من استنكار ورفض للخيانة والتطبيع الذي تحاول بعض الأطراف تحويله لأمر طبيعي ومستساغ لدى الشعوب العربية.

ايه والله

كفو وو ومليون كفو

تقول ان جدتها مدينة نابلس في فلسطين

هذه المدينة تسمى جبل النار ويبدو ان بعض جينات الجدة متأصلة بها. — Ийад (@Shesaidhello1) August 22, 2020

الشعوب ضد التطبيع فالقضية راسخة و ضاربة في عمق كل عربي و مسلم — Nawres Beldi (@BldNawres) August 22, 2020

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين: “الكويت كلها ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي من حكومتنا الرشيدة ومجلس الأمة أما أصوات الثانية ما تمثل إلا نفسها، #كويتيون_ضد_التطبيع”.

الكويت كلها ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الارهابي من حكومتنا الرشيدة و مجلس الامة اما اصوات الثانية ما تمثل آلا نفسها #كويتيون_ضد_التطبيع — عبدالعزيز محمـد (@khaleel30291883) August 22, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب ورئيس ورزاء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلنوا في يوم الخميس الماضي 13 أغسطس /آب 2020، بتطبيع العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، وإبرام اتفاقية “سلام” وصفها نتنياهو بالتاريخية لصالح دولة “إسرائيل”.

واعتبرت القيادة الفلسطينية ما أقدم عليه ابن زايد خيانة تاريخية للدين وللقدس والقضية الفلسطينية، وطالبت القيادة الفلسطينية عبر بيان صدر عنها دولة الإمارات بالتراجع عن تلك الخطوة التي شكّلت “طعنة” في ظهر نضال الشعب الفلسطيني.