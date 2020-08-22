دومينيك حوراني لا زالت مصدومة من انفجار مرفأ بيروت.. ظهرت بصورة جريئة لحشد همم اللبنانيين!

فجرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، موجة غضب بين اللبنانيين، بطريقة تعبيرها عن حالة الصدمة التي لا تزال تعيشها رغم مرور ثلاثة أسابيع على انفجار مرفأ بيروت المُروع.

ونشرت دومينيك حوراني صورة جريئة عبر “انستجرام” رصدتها “وطن”، ظهرت فيها بدون حمالة صدر، وبقميص يكشف جسدها بطريقة فاضحة، وهوت شورت يكشف ساقيها العاريتين وعلقت: ” كيف معنوياتكم؟ أعتقد إني بعدني تحت تأثير الصدمة؟ كيف مشاعركم إنتو؟”.

وأثارت الصورة غضب الجمهور الذي رأى أن جرأتها لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية التي وقعت في بيروت، وأنها لا تحترم مشاعر الجرحى وأهالي المفقودين والقتلى، فكتب أحد المُتابعين: ” شو نسيانة غير الستيانة بركي ننصدم معك”.

وأضاف آخر: “والله عيب هاد صورة تعبري بيها عن حزنك على بيروت لأجل هيك ماراح يقوملنا وطن.. لبسه إسود علي اللي ماتوا وبدون سوتيان على اللي عاشوا”.

وسخر آخر: ” اعتقد الصدمة راح تنزع الملابس كلها”.

وكتبت مُتابعة: “اعتقد بعد كام يوم راح تنزعي ملابسك كلها وتقولي صدمة.. ماتوا الناس شرفاء متسترين ومابقى غير اللي مثلك”.

واستعرضت دومينيك حوراني في وقت سابق، إصابتها وابنتها ديلار نتيجة تحطم زجاج منزلها بأكمله جراء الانفجار.

ونشرت دومينك صورا لإصابتها وابنتها والتي كشفت عن جروح في الرقبة والظهر، واليدين والقدمين ، وعلقت: “لكل اللي عم يسأل عنا اصابتنا بسيطة الحمد لله لكن نحن في حالة صدمة”.