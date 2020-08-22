يوسي كوهين
يوسي كوهين
الهدهد

إسرائيل تخشى تركيا أكثر من إيران.. رئيس الموساد اجتمع بـ”مسؤولين” عرب وهذا ما قاله عن “الوحش” التركي!

كتب وطن
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نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، تفاصيل اجتماع سري دار بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”  يوسي كوهين، ومسؤولين عرب من والسعودية والإمارات.

 

وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن  رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” يرى في خطراً أكبر بكثير من إيران، إذ يعتقد أنه أصبح من الصعب كبح جماح أنقرة عن فعل ما تريد بعد الآن.

 

وقال كوهين الذي قاد عملية سرقة أرشيف المفاعل النووي الإيراني عام 2018، للمسؤولين العرب إنه يرى أن “القوة الإيرانية هشة، وأن التهديد الحقيقي لهذه الدول يأتي من تركيا”.

 

لم يقصد بحسب الصحيفة أن إيران لم تعد خطراً أبداً، ولكنه يرى أن طهران يمكن احتواؤها من خلال العقوبات، والحظر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والغارات السرية، فيما شكّلت الدبلوماسية التركية، والمخاطرة المحسوبة بهدوء عبر الشرق الأوسط، نوعاً مختلفاً من التحدي لباقي دول الشرق الأوسط.

 

يأتي نشر هذه التصريحات السرية بعد يوم واحد من إعلان عن اكتشاف حقل للغاز في البحر الأسود، يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حيث يمكن بدء الضخ عام 2023.

 

وتأمل تركيا من خلال هذا الحقل الاستغناء عن الغاز الروسي والإيراني والأذربيجاني، وكذلك لتصبح مصدراً رئيسياً للغاز.

 

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