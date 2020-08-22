أول نتائج إلغاء “حارة الأمان” في الكويت.. “شاهد” ماذا حصل على الطريق السريع وجمد الدم في عروق المتواجدين!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة توثيق مواطن كويتي لحادث مرور جماعي على الطريق السريع بعد إلغاء حارة الأمان في الخطوط السريعة.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة تعطل سيارة ووقوفها أقصى اليسار في الشارع، قبل أن تفاجئها مركبة أخرى سريعة، وتصدم بها وتحذفها إلى الجهة الأخرى من الشارع، وقد تحولت إلى كتلة حديد، في حادث جماعي مُروع.

فيديو / شاب يوثق حادث جماعي بعد الغاء حارة الامان. pic.twitter.com/qkjxHOWxdf — المجلس (@Almajlliss) August 21, 2020

وأثار المشهد غضب المغردين الذين ألقى بعضهم باللوم على الحكومة، بسبب إلغاء حارة الأمان، بينما رأى آخرون أن صاحب السيارة المُعطلة لم يكن عليه التوقف بها أقصى اليسار.

الحكومه الرشيده بدال ما تقلل الوافدين عشان الزحمه تخف تقوم تشيل حاره الامان و تذبح المواطنيين ممتاز 👍🏻 — ﮼كسرى،أنوشيرڤان (@Talal4_4) August 21, 2020

اوقات يكون الوضع اضطراري لان صارت معاي نفس المشكلة وماقدرت اروح حارة الامان جهة اليمين — 🏴عبدالله ابن يونس بوربيع🏴 (@tacktaz1) August 21, 2020

والاداره العامة للمرور وين

لما الاشغال ترسم الشوارع يتطلب الموافقه من كل جهه ومن ضمنها المرور

ليش وافقوا على هذا التهور

يفترض تكون ادارات على قدر المسؤلية

ولا بس وقع وقع نبي نمشي المناقصه

حرام اللي قاعد يصير بأمنا الكويت 😭 — فيصل فالح العنزي (@Faisal_alanzie) August 21, 2020

الله يهديكم المفروض حاطين مثلث التنبيه مسافه بعيده بكل سياره موجود شوظيفته غير هالحزه ! وبعدين الفلشر بعد ضروري — ديمـ الكويت ـومة 💛🌻 (@Deemomah_q8) August 21, 2020

هذي نتاج اشخاص تاخذ قرار بدون اي فكر فني .. ارواح ناس بأرقابهم راحت — ﮼فيصل ﮼الجهيم (@Engfbj) August 21, 2020

حارة الأمان مالها علاقة

المشكلة في التلفونات وعدم الانتباه اثناء القيادة — حمود الجاسم الـ عـ نـ ز ي (@homoudkt) August 21, 2020

إلغاء حارة الامان من عاليسار مو غلط، كل الدول حارة الامان عاليمين واولهم امريكا ما صارت هالنوع من الحوادث الغبية الشعب مستهتر 🤳🚫 — Abdulrahman (@xalali) August 21, 2020

انا ابدا مو مقتنعة بالقاء حارة الأمان دايكا عاى بالي منظر سيارة متعطلة والسيارات طايرين عالاقل خلوها حق سيارات الاسعاف والشرطة والمطافي — Maysoon AlFaris 🇰🇼 (@msoon_AlFaris) August 21, 2020

وكانت الهيئة العامة للطرق والنقل البري قد قررت أثناء إعادة صيانة وسفلتة الطرق السريعة بضم حارات الأمان في بعض الطرق إلى الحارات الرئيسية، بناء على اقتراح إدارة المرور.

وتحولت حارة الأمان اليسرى إلى مسار رابع من مسارات السير على الطرق السريعة.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر مُطلع في الهيئة قوله إن “الهيئة شرعت بالفعل في ضم عدد من حارات الأمان التي كانت موجودة أثناء عمليات الصيانة التي أجرتها لإتاحة استخدامها لتوسعة الطريق أمام مرتادي الطرق السريعة”.

وأوضحت أن ضم بعض حارات الأمان للحارات الموجودة جعل حركة السيارات أكثر انسيابية، لافتة إلى أن عملية الضم تلك تخضع لشروط ومواصفات معينة.