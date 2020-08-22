حارة الأمان في الكويت
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أول نتائج إلغاء “حارة الأمان” في الكويت.. “شاهد” ماذا حصل على الطريق السريع وجمد الدم في عروق المتواجدين!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة توثيق مواطن كويتي لحادث مرور جماعي على الطريق السريع بعد إلغاء في الخطوط السريعة.

 

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة تعطل سيارة ووقوفها أقصى اليسار في الشارع، قبل أن تفاجئها مركبة أخرى سريعة، وتصدم بها وتحذفها إلى الجهة الأخرى من الشارع، وقد تحولت إلى كتلة حديد، في حادث جماعي مُروع.

 

وأثار المشهد غضب المغردين الذين ألقى بعضهم باللوم على الحكومة، بسبب إلغاء حارة الأمان، بينما رأى آخرون أن صاحب السيارة المُعطلة لم يكن عليه التوقف بها أقصى اليسار.

 

 

وكانت الهيئة العامة للطرق والنقل البري قد قررت أثناء إعادة صيانة وسفلتة الطرق السريعة بضم حارات الأمان في بعض الطرق إلى الحارات الرئيسية، بناء على اقتراح إدارة المرور.

 

وتحولت حارة الأمان اليسرى إلى مسار رابع من مسارات السير على الطرق السريعة.

 

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر مُطلع في الهيئة قوله إن “الهيئة شرعت بالفعل في ضم عدد من حارات الأمان التي كانت موجودة أثناء عمليات الصيانة التي أجرتها لإتاحة استخدامها لتوسعة الطريق أمام مرتادي الطرق السريعة”.

 

وأوضحت أن ضم بعض حارات الأمان للحارات الموجودة جعل حركة السيارات أكثر انسيابية، لافتة إلى أن عملية الضم تلك تخضع لشروط ومواصفات معينة.

 

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