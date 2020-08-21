هذا ما ينتظر الإماراتيين المتلهفين لزيارة إسرائيل .. 30 إسرائيلياً يغتصبون فتاة ويصوّروا فيديو لما فعلوها بها!

بعد إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وفي الوقت الذي يتهافت فيه الإماراتيون معلنين نيتهم زيارة دولة الإحتلال الإسرائيلي، كشفت صحيفة عبرية عن تناوب 30 إسرائيلياً على اغتصاب فتاة قاصر ( 16 عاما) في أحد فنادق مدينة إيلات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المشاركين في جريمة الاغتصاب،فيما تقدمت الفتاة بشكوى يوم الجمعة إلى الشرطة، عن تعرضها للاغتصاب الجماعي الذي حدث يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الفتاة سافرت في رحلة مع صديقة لها إلى إيلات، حيث التقيتا مع أصدقاء آخرين.

وقالت: “بدأوا بشرب الكحول، وفي لحظة ما، ذهبت الفتاة إلى إحدى الغرف لاستخدام المرحاض، وفي نفس تلك الغرفة تم اغتصابها من عشرات الرجال الذين تناوبوا على الاعتداء عليها”.

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين عمره 27 عاما، كان قد تبادل الرسائل مع الفتاة.

وقالت الصحيفة: “في إحدى الرسائل، قال هذا الشخص إن لديه شريط فيديو لعملية الاغتصاب”.

ولفتت الصحيفة إلى أن العدد الكبير من المشتبه بهم، دفع الشرطة إلى تشكيل “طاقم تحقيق خاص بهذه القضية”.

يشار إلى مغردين إماراتيين أعلنوا نيتهم زيارة دولة الإحتلال الإسرائيليّ بعد تطبيع دولتهم رسمياً مع الكيان الإسرائيلي .