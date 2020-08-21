التحرش بالفنانة السودانية عشة الجبل
التحرش بالفنانة السودانية عشة الجبل
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حاصروها وهجموا عليها كالوحوش .. تحرش جماعي بفنانة سودانية خلال حفل غنائي يثير غضباً عارماً

كتب وطن
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تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو يُظهر تعرض الفنانة السودانية لتحرش جماعي وللضرب خلال حفل غنائي في .

وأثارت حادثة التحرش بالفنانة السودانية غضباً واسعاً بين السودانيين بمواقع التواصل، وسط مطالبات بإيقاع اقصى عقوبة بالمتحرشين.

وقال المدوّن “وليد أحمد”: “الذي حصل مع عشة الجبل منتهى قلة الادب والإنحطاط الاخلاقي .. يعني لدرجة انه في زول ضرب رصاص في الهواء عشان يبعد المتحرشين منها!”. 

وكتبت”Amna Bihery”: “الحصل لي عشة الجبل دا قهر ما بتوصف لعنة الله عليكم ياخ و مافي قانون بنصفها، انا لو مكانها موية نار بس و احرم على اولاد الكلب واحد واحد اكبها في حجورهم”.

وغرّدت “Gofran” : “عشة الجبل ما اول وحدة، عشة الجبل للأسف ما ح تكون اخر وحدة، شوفو الردود على الفيديوهات، شوفو النكات اللي ح تطلع ف الايام الجاية عن الموضوع… الموقف دا بحصل بمباركة من العادات و التقاليد و الفكر حق ..”.

من جهتها رآت المغردة “السارة” ان الذي حصل مع عشة الجبل ليس بدافع رغبة جنسية مكبوتة بل هي ثقافة مجتمع ذكوري يستبيح المرأة.حسب تعبيرها

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