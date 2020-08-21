حاصروها وهجموا عليها كالوحوش .. تحرش جماعي بفنانة سودانية خلال حفل غنائي يثير غضباً عارماً

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو يُظهر تعرض الفنانة السودانية عشة الجبل لتحرش جماعي وللضرب خلال حفل غنائي في السودان.

عشه الجبل في إحدى الحفلات بمايو مساء الأمس

السودان الدوام لله pic.twitter.com/UrmnWw3OXS — اخر لبن (@MUSTAFA_biggiy) August 20, 2020

وأثارت حادثة التحرش بالفنانة السودانية غضباً واسعاً بين السودانيين بمواقع التواصل، وسط مطالبات بإيقاع اقصى عقوبة بالمتحرشين.

وقال المدوّن “وليد أحمد”: “الذي حصل مع عشة الجبل منتهى قلة الادب والإنحطاط الاخلاقي .. يعني تحرش لدرجة انه في زول ضرب رصاص في الهواء عشان يبعد المتحرشين منها!”.

الحصل مع عشة الجبل دا منتهى قلة الادب والإنحطاط الاخلاقي .. يعني تحرش لدرجة انه في زول ضرب رصاص في الهواء عشان يبعد المتحرشين منها! — Waleed Ahmed (@alkangr) August 20, 2020

وكتبت”Amna Bihery”: “الحصل لي عشة الجبل دا قهر ما بتوصف لعنة الله عليكم ياخ و مافي قانون بنصفها، انا لو مكانها موية نار بس و احرم على اولاد الكلب واحد واحد اكبها في حجورهم”.

الحصل لي عشة الجبل دا قهر ما بتوصف

لعنة الله عليكم ياخ

و مافي قانون بنصفها، انا لو مكانها موية نار بس و احرم على اولاد الكلب واحد واحد اكبها في حجورهم — Amna Bihery (@fizikabihery) August 20, 2020

وغرّدت “Gofran” : “عشة الجبل ما اول وحدة، عشة الجبل للأسف ما ح تكون اخر وحدة، شوفو الردود على الفيديوهات، شوفو النكات اللي ح تطلع ف الايام الجاية عن الموضوع… الموقف دا بحصل بمباركة من العادات و التقاليد و الفكر حق المجتمع السوداني..”.

عشة الجبل ما اول وحدة، عشة الجبل للأسف ما ح تكون اخر وحدة، شوفو الردود على الفيديوهات، شوفو النكات اللي ح تطلع ف الايام الجاية عن الموضوع… الموقف دا بحصل بمباركة من العادات و التقاليد و الفكر حق المجتمع السوداني.. — Gofran (@blackmode21) August 20, 2020

من جهتها رآت المغردة “السارة” ان الذي حصل مع عشة الجبل ليس بدافع رغبة جنسية مكبوتة بل هي ثقافة مجتمع ذكوري يستبيح المرأة.حسب تعبيرها