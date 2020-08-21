أقرع الإمارات بواشنطن “يوسف العتيبة” يخاطب الإسرائيليين عبر صحيفة عبرية: “شالوم عليكم”!

نشر السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة الجمعة، مقالا بعنوان “شالوم (السلام) عليكم” في كبرى الصحف العبرية، إيذانا بانطلاق مسار التطبيع بين بلاده وإسرائيل.

واحتفى حساب “إسرائيل بالعربية” عبر موقع “تويتر”، تابع للخارجية الإسرائيلية، بمقال العتيبة، في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عقب أسبوع على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل.

وقال العتيبة: “على وجه السرعة، تم الإعلان عن جهود تعاونية جديدة لمكافحة فيروس كورونا. فتحنا رابط اتصالات مباشر عندما تحدث وزيرا خارجيتنا (أبو ظبي وتل أبيب) في مكالمة هاتفية للتهنئة”.

وأضاف: “كما تتضمن الخطط قصيرة المدى محادثات حول السفر الجوي والاتصالات والشحن. التعاون في مجالات الصحة، والمياه، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والتكنولوجيا والطاقة، التبادلات الثقافية والتعليمية، والزيارات على المستوى الوزاري”.

وأوضح السفير الإماراتي: “سيتبع ذلك تبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية”، مشيرا أن حكومتي الإمارات وإسرائيل ستبدآن “العمل على اتفاق حول تأشيرات الدخول للسياح والطلاب ورجال الأعمال”.

وهذا المقال هو الأول للسفير الإماراتي لدى واشنطن في “يديعوت أحرونوت” عقب تطبيع بلاده مع إسرائيل، والثاني في الصحيفة ذاتها التي نشرت له مقالا في يونيو/حزيران الماضي.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ”التاريخي”.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.