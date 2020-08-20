هل “تهور” مستشار ابن زايد وانقلب على ولي نعمته؟.. تغريدة “عكس التيار” لو جاءت بدون أوامر فمصيره سجن “الرزين”

عبر مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، عن استنكاره لمبالغة البعض في “التطبيل” لقرار التطبيع الإماراتي، وذلك في تغريدة مفاجئة ومستغربة من “عبدالله” أثارت جدلا واسعا.

وكتب مستشار ابن زايد في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر مستنكرا تطبيل بعض أذناب النظام الإماراتي المبالغ فيه ما نصه:”الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل ولا ان تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة.”

الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل ولا ان تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة. نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد ولسنا في عرس. نصفكم غير فاهم القصة وربعكم كالأطرش في الزفة وبعضكم صار صهيوني اكثر من الصهاينة. هرولتكم غير مطلوبة أصلا وأنتم تسيؤن اكثر مما تفيدون دولة مقبلة على حدث مفصلي ضخم — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 20, 2020

وتابع موضحا ومهاجما من وصفهم بالمطبلين:”نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد ولسنا في عرس نصفكم غير فاهم القصة وربعكم كالأطرش في الزفة وبعضكم صار صهيوني اكثر من الصهاينة.”

واختتم تغريدته بالقول:”هرولتكم غير مطلوبة أصلا وأنتم تسيؤن اكثر مما تفيدون دولة مقبلة على حدث مفصلي ضخم”

واثارت تغريدة عبدالخالق عبدالله جدلا واسعا بين متابعيه الذين استغربوا تغريده عكس التيار، ومشككين في موقفه خاصة وأنه لا أحد داخل الإمارات يمكنه توجيه حرف انتقاد واحد للسلطة بدون أمر أو توجيه.

بدأت بالتهور يا دكتور بارك الله فيك !! تغدى ونام واستهدي بالله ، والعصر تقوم بخير وعافيه — almanthri (@almanthri4400) August 20, 2020

اخبر ضاحي خلفان بهذا . اخبر الذين يريدون الاعتذار من الكيان الصهيوني .اخبر الذين يرفعون علم الكيان الصهيوني .. اخبر الذين لا يميزون بين اليهودية والصهيونية .. اخبر الذين يدمرون ارث المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان.. ويريد الغاء ذكراه .. نختلف بالسياسة ولكن الأخلاق ثوابت — jamal al aflak (@Aflakjamal) August 20, 2020

من جانبه أكد ياسر أبوهلالة مدير شبكة قنوات “الجزيرة” السابق أن كل ما يكتبه عبدالخالق عبدالله، يأتي بتوجيه مباشر من مخابرات أبوظبي حيث يوضع لكل شخص من صبيان عيال زايد دور معين ومقصود.

وكتب ما نصه في رده على تغريدة مستشار ابن زايد:”لا مطلوب منهم غير المطلوب منك دكتور ، لحمد المزروعي دور ولك دور ، وكلاكما لو خرج عن النص حرفاً يختفي في الرزين.”

لا مطلوب منهم غير المطلوب منك دكتور ، لحمد المزروعي دور ولك دور ، وكلاكما لو خرج عن النص حرفاً يختفي في الرزين. انت تخاطب الرأي العام الغاضب بالعقل ، وهو يخاطب الصهاينة نحن صهاينة أكثر منكم. اللعبة مكشوفة ! https://t.co/cZaMAAYp9u — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) August 20, 2020

وتابع موضحا:”انت تخاطب الرأي العام الغاضب بالعقل ، وهو يخاطب الصهاينة نحن صهاينة أكثر منكم. اللعبة مكشوفة !”

والخميس الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين أبو ظبي وتل أبيب، لتصبح الإمارات بذلك ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.