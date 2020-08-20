سلطنة عُمان لن تتبع الإمارات.. صحيفة تفجر مفاجأة عن “المخضرم” بدر البوسعيدي وقصة الخلافات الخليجية

زعمت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن تعيين بدر البوسعيدي وزيراً جديداً للخارجية في سلطنة عُمان جاء بعد يوم من تحدث سلفه يوسف بن علوي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي على خلفية اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

الصحيفة الاسرائيلية أرادت سريعاً دس السم في العسل فقالت إن البوسعيدي تلقى على الفور تهنئة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر، حيث كتب “أهنئ الأخ والصديق العزيز معالي بدر البوسعيدي على تعيينه وزيرا للخارجية في سلطنة عمان الشقيقة”.

وقالت الصحيفة إن وسائل إعلام محلية وعربية لفتت إلى أن الإقالة تمت بعد محادثة بن علوي مع أشكنازي، لكنها لم تصل إلى حد وصفها بأنها عامل حاسم وراء الخطوة، مشيرة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل العلاقات المتوترة مع قادة دول الخليج الأخرى. حسب زعمها.

وأوضحت الصحيفة، أنه من خلال التعديل الحكومي، أعطى السلطان المحفظة الخارجية لعضو مخضرم والمدير العام السابق لوزارة الخارجية بدر البوسعيدي.

وبحسب تقارير في وسائل إعلام عربية، درس البوسعيدي الاقتصاد والدبلوماسية في جامعة أكسفورد، ولعب دورا في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قبل الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

ووفق حساب الوزارة العمانية على تويتر، ناقش وزيرا الخارجية الإسرائيلي والعماني، يوم الإثنين، التطورات الإقليمية، وجددت عُمان التزامها بـ “سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط”. وناقش الجانبان أيضا ضرورة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين “لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقال أشكنازي على تويتر إنه وبن علوي ناقشا أيضا اتفاقية التطبيع التي توصلت إليها إسرائيل مع الإمارات وضرورة تعزيز العلاقات بين الدولتين، مضيفاً: “الجانبين اتفقا في نهاية الدعوة على البقاء على اتصال مباشر ومستمر ومواصلة الحوار بين الدولتين لتعزيز عملية التطبيع في الشرق الأوسط”.

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أجريت إتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبدالله. وتناول الحديث آخر التطورات في المنطقة، اتفاق التطبيع مع دولة الإمارات وضرورة توطيد العلاقات بين البلدين. pic.twitter.com/3S2Qkde9b1 — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) August 17, 2020

وأشارت “هآرتس” إلى أن عُمان لا تزال محاورا رئيسيا بين الغرب وإيران، وكذلك المتمردين الحوثيين في اليمن، مما ساعد في إطلاق سراح السجناء في الماضي. بالنظر إلى دور الدولة كوسيط، يتوقع الخبراء أنها لن تتبع خطى الإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن السلطان هيثم قال إنه يخطط لمواصلة مسار السياسة الخارجية بعدم التدخل الذي حدده السلطان قابوس. وقد رفضت عُمان في عهد السلطان الراحل المشاركة في الحرب التي قادتها السعودية في اليمن، ولم تنضم إلى الدول العربية الأربع في مقاطعتها لقطر.

وتواجه عُمان صعوبات مالية مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية. إذ خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز في يونيو/ حزيران تصنيف عمان ووضعت توقعاتها على أنها سلبية، محذرة من أن جهود السلطنة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية كانت “بطيئة ولا ترقى إلى مستوى الاستقرار في مستويات الدين الحكومي”. ويبلغ الدين الآن حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وشغل بن علوي بن منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي تولى المنصب الرسمي كوزير للخارجية.

وبعد وفاته في يناير/ كانون الثاني الماضي، تولى هيثم بن طارق آل سعيد السلطة، وقرر، قبل يومين، تعيين وزيري الخارجية والمالية لأول مرة، ووضع مسؤولين في مناصب شغلها منذ فترة طويلة سلفه الراحل.