“شاهد” ماغي فرح “سكرتها” في وجه لبنان بتوقعاتها.. حرب وانفجارات جديدة في هذه الفترة تحديداً!

أطلقت الإعلامية وعالمة الفلك اللبنانية، ماغي فرح، توقعاتها للفترة المُقبلة، مؤكدة أن ما تقوله علم وليس شعوذة، متحدثة عن إمكانية حدوث انفجارات ووقوع حرب.

وقالت ماغي فرح أثناء استضافتها عبر “قناة الجديد” مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة: “لاشيء يحدث 100%، ولكنني أخشى من انفجارات كبيرة ستحدث، وصدامات ستحدث بين فئات وفئات أخرى، وستكون هذه الصدامات قبل العام القادم”.

ونوهت ماغي فرح إلى أن الفترة القادمة ستكون صعبة على لبنان، مضيفة: “سيكون في أيلول عمليات واستنفارات، وأخبار هنا وهناك، ومن تاريخ 2 تشرين الثاني، إلى 21 كانون الأول، ستكون فترة دقيقة جداً، أي أن آخر العام، وأول العام الجديد لن تكون فترة سهلة”.

وتابعت ماغي: “من الآن إلى تشرين الثاني، سيكون هناك مفاجآت، وإلى تاريخ 21 تشرين الثاني، ستأتي فترة بها مباحثات ومفاوضات، ولكنني أرى حرب، ولا أعرف أين، ليس بالضرورة أن تكون في لبنان”.

وأشارت ماغي إلى أنه لن يكون هناك انفراجات حتى نهاية هذا العام.

وكانت ماغي فرح قد نشرت توقعاتها لعام 2020 ووصفتها بالسنة المصيرية التي ستطبع العصر كله والسنوات الـ”25″ القادمة.

وكشفت ماغي فرح آنذاك أن السبب يعود لحدث فلكي استثنائي جمع ثلاثة كواكب “بطيئة” وأساسية في برج واحد هو برج الجدي.

كما تحدثت عن انهيار بعض الحكومات بالإضافة إلى صراعات عالمية ترافقها انقلابات واحتجاجات مشيرةً إلى أن سنة الـ 2020 هي أكثر “خطراً” من السنة الحالية وستكون أكثر عنفاً.

وأضافت:” إن الاحداث الاستثنائية التي سيشهدها هذا العام سوف تمرر العالم في تجارب غير عادية ستكون كثير مهمة ولن ننساها طوال حياتنا”.

وقالت عالمة الفلك والإعلامية اللبنانية ماغي فرح، إن العالم سيشهد انهيار بعض الحكومات، وصراعات عالمية تلوح بالافق، وانقلابات واحتجاجات شعبية كبيرة.

وتبنأت ماغي بأن عام 2020، سيكون أكثر خطراً من عام 2019، حيث سيحمل عنف لم نشهده من قبل، كما ستنهار حكومات كبيرة وأسواق مالية عالمية واحتجاجات شعبية في بعض البلدان وثورات على الاوضاع الاقتصادية.