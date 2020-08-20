“شاهد” ضبط فاشينيستا كويتية شهيرة بوضع تلبس مع شابين في “سهرة”.. لم يقتصر الأمر على هذا ومفاجأة صادمة!

أفادت صحيفة “الأنباء” الكويتية المحلية بأنه تم ضبط فاشينيستا كويتية شهيرة في وضع تلبس بـ “سهرة مختلطة” مع شابين وفتاتين من أصدقائها، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وخمور.

وفي التفاصيل فقد أحالت إدارة مكافحة المخدرات فاشينيستا كويتية (لم يتم الكشف عن اسمها) و4 من أصدقائها ـ فتاتين وشابين ـ إلى النيابة العامة على خلفية التعاطي وحيازة مواد مخدرة نوع “كيميكال”.

اعتادت على إقامة سهرات ماجنة يتم استخدام الخمور والمؤثرات العقلية فيها. pic.twitter.com/MaqH1s1Hsx — المجلس (@Almajlliss) August 20, 2020

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه الصحيفة فقد تم ضبط المتهمين الاربعة بعد الحصول على اذن نيابي بمداهمة محل تواجد المدعى عليهم.

وأرفق في ملف الإحالة المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة الموقوفين.

وكشف المصدر الأمني للصحيفة المحلية بأن معلومات وردت الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات عن اعتياد فاشينيستا إقامة سهرات يتم من خلالها تعاطي المواد المخدرة والمسكرة.

ولفت المصدر إلى أن رجال المكافحة قاموا بعمل التحريات التي أكدت ما ورد من معلومات ليتم استصدار إذن نيابي بمداهمة مقر تواجدهم، حيث عثر بحوزتهم على المواد المخدرة وكذلك مشروبات كحولية مستوردة.

هذا ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ضجت الأيام الماضية بمقطع فيديو نشرته حسابات فنيّة لفنانة ظهرت وهي سكرانة في إحدى السهرات .

ويُظهر المقطع الفنانة وهي ترقص بطريقةٍ غير طبيعية مرتديةٍ فستاناً قصيراً ضيقاً وفاضحاً، وأشارت تلك الحسابات إلى أنّها كانت سكرانة .

تفاصيل اكثر .. حول الفنانه " فاقده الوعي " في أحد السهرات عبر #سناب_شات https://t.co/2XjIx1wj7N pic.twitter.com/MIwHIpczfo — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) August 15, 2020

واشتعلت الخلافات بين الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، والممثلة ملاك الكويتية، بسبب الفيديو بعدما اتهمت كل واحدة منهما أن الأخرى هيا التي ظهرت بالفيديو بحالة غير طبيعية.

الجدير بالذكر أن “كيميكال” هو أحد أنواع المواد المخدرة التي انتشرت مؤخراً في الوسط الإدماني، أو ما يعرف بالسبايس، وهو عبارة عن خليط من الأعشاب، ومادة الأمونيا والفسفور الأحمر، والعديد من المواد الكيميائية السامة التي تعمل على تخدير الجهاز العصبي، و يشبه الماريجوانا في تأثيره، ولكنه يشكل خطورة بالغة بسبب مزجه ببعض المواد المعملية الضارة، و يسبب أضرار نفسية وجسدية خطيرة.