“شاهد” بطن ياسمين صبري فضحتها ولا تتوقف عن إثارة الغرائز بمقاطعها المثيرة!

عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال المصري أحمد ابوهشيمة، لإثارة الجدل مجددا عبر نشرها فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وهي تؤدي تمارين داخل الجيم.

ولم تتمكن ياسمين من إخفاء حملها الذي اشار له البعض قبل أيام بمختلف الطرق، حيث ظهرت علامات الحمل على بطنها فضلا عن إشارة البعض إن أن التمارين التي كانت تؤديها خاصة بالسيدات الحوامل.

وطالت الانتقادات ياسمين وقال البعض إنها لا تتوقف عن إثارة الغرائز حتى وهي حامل، حيث ظهرت بملابس رياضية عارية وضيقة فصلت جسدها فضلا عن وضعية التمرين المثيرة، حسب وصفهم.

وكانت ياسمين صبري أعلنت زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قبل شهور في حفل عائلي بسيط نظرا لظروف فيروس كورونا التي أثّرت على العالم.

وكان من المقرر الاحتفال في أحد الفنادق الضخمة في القاهرة بعد انتهاء أزمة كورونا، ولكن هذا ما لم يحدث بعد استمرار انتشار الفيروس.

وقبل أكثر من شهر، قطعت صبري جميع الشكوك التي أشارت مؤخرًا إلى أنباء انفصالها عن زوجها بنشر صورة جمعتهما معا عبر حسابها في “إنستغرام” وعلقت بوضع إيموشن على شكل “قلب”، بينما علق أبو هشيمة على الصورة بقوله: “أحبك”.