ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

تداولت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة صادمة أقدم عليها ذئب بشري في منطقة “صباح السالم”، حين حاول هتك عرض وافدة أمريكية تسير في الشارع بالإكراه لولا تدخل الشرطة بالوقت المناسب.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية المحلية فقد تم احتجاز وافد بنغالي من مواليد 1992 في نظارة مخفر شرطة صباح السالم بعد توجيه تهمة هتك عرض انثى بالإكراه.

هذا ووجه وكيل نيابة الاحمدي المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن وافدة أميركية من مواليد 1987 قالت إنها ولدى توجهها إلى سكنها في صباح السالم قام المدعى عليه بخدش حيائها بالإكراه.

الأمر الذي دعاها الى الصراخ والاستغاثة بالمارة، وعبر ناشطون عن غضبهم من هذا التصرف الوقح متسائلين ماذا لولم تصرخ السيدة أو لم يكن هناك مارة بالصدفة تمكنوا من إنقاذها داعين السلطات إلى نشرعناصر أمن بهذه المناطق لتأمينها.