موقع إماراتي “خبيث” يربط بين مكالمة الملك سلمان للسلطان هيثم بن طارق وإقالة يوسف بن علوي

ربط موقع “إرم نيوز” الإماراتي الذي تديره مخابرات أبوظبي بين مكالمة جرت بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والسلطان العماني هيثم بن طارق، وبين إقالة يوسف بن علوي في محاولة خبيثة لإثارة البلبلة بين العمانيين.

ونقل الموقع خبراتصال العاهل السعودي بالسلطان هيثم، وذكر أن الاتصال تناول العلاقات بين البلدين.

لكن الموقع وبدون سبب تعمد قول أن هذا الاتصال جاء بعد يوم من قيام السلطان هيثم، بإصدار مرسوم قضى بتشكيل حكومة جديدة، شهدت إقالة وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي.

ووصف الموقع الإماراتي يوسف بن علوي بـ” الذي كان دوره مثيرًا للجدل في الأوساط الخليجية، خاصة بعد انتشار تسجيلات منسوبة له قبل فترة، اتهم على إثرها بالكيد لدول خليجية رفقة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي”، وتعيين بدر البوسعيدي بدلاً منه.

وكان نفس الموقع نشر تقريراً أمس حاول فيه شيطنة وزير الخارجية العُماني الأسبق يوسف بن علوي، الذي استمر 23 عاماً وزيراً لخارجية عمان.

وقال الموقع الذي يدار من قبل مخابرات الإمارات وينشر بشكل مستمر الفبركات ضد سلطنة عمان، بأن السلطان هيثم أقدم على هذه الخطوة من أجل تغيير السياسة الخارجية للسلطنة التي ارتبطت بنهج الوزير بن علوي.

وتابع الموقع متحدثاً حول تسريبات “خيمة القذافي” محاولاً ربط إقالة بن علوي بها، وقال: “قبل أشهر انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مسرب من محادثة جرت بين علوي والزعيم الراحل معمر القذافي، أثار لغطاً وضجة واسعة في الأوساط الخليجية.

ويُشار إلى أن بن علوي بدأ حياته بالعمل لصالح عدد من الشركات والدوائر الحكومية الكويتية، قبل أن يتم استدعائه من السلطان قابوس في العام 1970، بعد شهر من توليه السلطة، ويقوم بتعيينه عضواً في اللجنة العمانية للنوايا الحسنة الموفدة للعواصم العربية في العام 1971.

ثم تم تعيينه لاحقاً في سفارة عُمان في لبنان، ليترقى لمنصب سفير عام 1973، وتولى بعدها وزارة الخارجية عام 1997.