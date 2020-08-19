ما الذي حدث داخل المطعم الذي أقيم فيه الحفل؟!.. ضجة في الأردن بسبب زفاف نجل وزير تدفعه للردّ

ردّ وزير العدل الأردني د. بسام التلهوني على ما تداوله نشطاء اردنيون عن إقامته حفل زفاف لنجله في أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة عمان متجاهلاً أوامر الدفاع وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال الوزير التلهوني منشور بحسابه في فيسبوك: “مؤسف ومؤلم جدا حجم الافتراء وانتهاك الخصوصية الذي طالني وأسرتي في الأيام الماضية والمبني على أكاذيب ومزاعم واهية” .

وكشف التلهوني “إن كل ما تم القيام به هو دعوة عشاء لعدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين ولم أدع إليه أيا من زملائي الوزراء” .

وأضاف: ” عبرنا عن فرحتنا بابنِنا في عشاء عائلي في مطعم ملتزمين بإجراءات الوقاية وضمن السعة التشغيلية المسموحة للمطعم مع الالتزام بالشروط وحسب التعليمات.

وقال: “كمواطن ومسؤول لم أتجاوز إجراءات الوقاية احتراما لموقعي، وحرصا على صحة عائلتي أيضاً ، وكل ما قيل ويشاع عن وجود “سلسلة احتفالات” بالزفاف وفي أماكن مختلفة وتعدد مواقعها وحضورها هو محض كذب وافتراء”.

وناشد وزير العدل ” الجميع توخي الدقة والمسؤولية واحترام الخصوصية، وأن نترفع عن كيل الاتهامات جزافا”.

مؤسف ومؤلم جدا حجم الافتراء وانتهاك الخصوصية الذي طالني وأسرتي في الأيام الماضية والمبني على أكاذيب ومزاعم واهية. أناشد… Gepostet von Bassam Talhouni am Mittwoch, 19. August 2020

كان ناشطون أردنيون قالوا إن وزيراً في حكومة عمر الرزاز أقام حفل زفاف لنجله بحضور شخصيات عامة، دون أدنى مراعاة لشروط السلامة التي تدعو اليها الحكومة ليل نهار.

وقالوا إن حفل الزفاف حضره عدد كبير من المدعوين مما ادى لحدوث اكتظاظ داخل المطعم.

وسجل الأردن، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 43 حالة محلية، حسبما أعلن وزير الصحة د. سعد جابر الأربعاء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1482.