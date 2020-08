ماذا بعد آيا صوفيا؟.. الأتراك ينتظرون يوم الجمعة بفارغ الصبر حيث وعدهم أردوغان بإعلان “بشرى” جديدة

تسود مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا موجة جدل وترقب واسعين ليوم، الجمعة، المقبل حيث وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعبه بالإعلان عن “بشرى” جديدة سيزفها لهم.

ووفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، فقد أعلن “أردوغان اليوم أثناء مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة، أن بلاده ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى المزمع أن يكشف عنها الجمعة المقبل، 21 أغسطس.

وكثر الحديث بين المغردين الأتراك عقب كلمة أردوغان مباشرة، عن “البشرى” التي تحدّث عنها وكتب العديد منهم بعض التوقعات لهذه البشرى.

المعظم ذهب إلى أن هذه البشرى ستكون بشأن اكتشافات مهمة من الغاز أو النفط في شرق المتوسط، حيث تقوم تركيا بعمليات تنقيب، على الرغم من معارضة بعض البلدان في المنطقة.

إذ قال أردوغان في كلمته إنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط. وأضاف: “مثلما مزّقنا اتفاقية “سيفر” قبل قرن لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا شرقي المتوسط”.

🇹🇷🇹🇷President #Erdogan says he will coem up with great news on Friday that will announce the birth of a new era in #Turkey.

☑️ Did #Anakra find #oil &/or #gas in the #Eastern_Mediterranean acaba?🤔

— Dr. Ali Bakeer (@AliBakeer) August 19, 2020