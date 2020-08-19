روان بن حسين
روان بن حسين
حياتنا

“لن أضربها كطليقها السابق”.. “شاهد” رعش يخطب روان بن حسين وهكذا ردت عليه!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم السوشيال ميديا السعودي “”، وهو يطلب يد الفاشينستا الكويتية .

 

وظهر رعش بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يقول:” أريدكم أن توصلوا هذا الفيديو لروان بن حسين، أريد خطبتك على سنة الله ورسوله، أنتي امرأة بها زين وجمال، ولديها مال، وعلم، أي أن لديها ثلاث خصال”.

 

وتابع رعش: “أخبروها أنني رجل طيب، وحبيب، ولن أضربها كما فعل طليقها السابق، المريض نفسيا، ولكني مجرد رجل، ليس لدي علم مثل علمك، أو نقود كنقودك، أو جمال مثل جمالك، ولكن لدي أخلاق ورجل، وأخاف الله، وكريم وشجاع وذكي”.

 

واستطرد: “أريد الارتباط بها على سنة الله ورسوله، وسأكون لها رجلاً حقيقياً عكس طليقها، ولتعطيني من العلم والمال لديها، والجمال أيضاً، ستوجهني كيف أرتدي ملابسي وأغير شكلي، ولن تعرفوني بعدما أتزوج بها”.

 

وأعطى رعش روان بن حسين مهلة أسبوع كامل، إن لم تقبل سيرى غيرها بحسب تعبيره.

 

وتصدر هاشتاج #رعش_يخطب_روان_بنت_حسين قائمة ”الترند“ في تويتر بالسعودية، سخر خلاله المغردين من طلبه، مُشبهين قصتهم بـ”الجميلة والوحش”، واقترح بعضهم عليه أن يرتبط بنجمة السوشيال ميديا أروى عُمر، مؤكدين أنها تليق به أكثر من روان بن حسين.

 

 

من جهتها، علقت روان بن حسين على طلب رعش، وقالت بفيديو رصدته “وطن”: “بعتتلي متابعة مسج قالتلي فيها روان انتي ترند .. والله أول ما قلتلي هيك قلبي وقف.. قولت شو سويت هاد المرة”.

 

وتابعت: “ببص لقيت رعش يخطب روان بنت حسين وهاد خطأ كبير.. اني اسمي روان بن حسين، وهو اسم مركب”.

 

وأكدت أن رعش أضحكها، وأنها وجدته لطيفاً بالفيديو، دون أن توافق أن ترفض عرض الزواج.

 

وكانت روان بن حسين كشفت مؤخراً عن انفصالها عن الليبي يوسف المقريف وقالت إنه تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.

 

وكشفت روان بن حسين أن زوجها يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

 

وكتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.

 

 

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