قطر تحاصر السعودية وليس العكس.. موقع فرنسي: لهذه الأسباب فشل محمد بن سلمان بالاستحواذ على نادي نيوكاسل

قال موقع “أوريان 21” الفرنسي، إن فشل السعودية في شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يعود للوضع الاقتصادي الناتج عن أزمة وباء فيروس كورونا والسمعة الدولية السيئة للمملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصة بسبب الصراع الذي أطلقته مع دولة قطر والذي ما زال ينقلب ضدها.

وأوضح الموقع أنه قبل ستة أشهر كانت عملية شراء السعودية لنادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي شبه مؤكدة بنسبة 90 %، غير أنه بعد معركة طويلة من أجل الحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سحبت المجموعة الاستثمارية بقيادة صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران 2020 عرضها البالغ 300 مليون جنيه إسترليني ( 332 مليون يورو) لشراء النادي.

وأشار الموقع، إلى أن هذا الفشل يُعد ضربة قوية بالنسبة للمسؤولين السعوديين الذين يواجهون مرة أخرى واقع خطواتهم الخاطئة والكارثية في السنوات الأخيرة والتي تستمر في مطاردتهم على الرغم من محاولاتهم الكثيفة لقلب الصفحة.

وتابع الموقع التوضيح أنه عندما وافق مالك نادي نيوكاسل يونايتيد الإنجليزي مايك أشلي على بيع النادي في أبريل 2020، بدأ السعوديون مقتنعين بأن مسألة شراء النادي بشكل نهائي باتت مجرد إجراء شكلي؛ لكنه ومع استمرار المحادثات، بدأت الانتقادات تواجه هذه الصفقة المحتملة، نظراً لسمعة المملكة العربية السعودية. كما يقال إن الأندية الإنكليزية الكبيرة مثل ليفربول وتوتنهام عارضت الصفقة، في حين اتهم بعض كبار مسؤولي كرة القدم الأوروبيين مثل رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس السعوديين بالسعي للحصول على “مكان على الطاولة بعد أن سرقت كرة القدم”.

وأكد الموقع الفرنسي أنه لا شك أن ما قتل صفقة شكرا السعودية لنادي نيوكاسل يونايتيد الصفقة هو قرار اتخذ في صيف عام 2017 عندما كان يُعتقد في السعودية أنه سيكون من الحكمة إطلاق شبكة تلفزيونية) beoutQ ) قامت بقرصنة المباريات التي تنقلها قنوات beIN Sports كجزء من حملة المملكة ضد قطر، في خطوة رغم كونها غريبة ومخزية ، إلا أنها بدت طبيعية لمن روّج لها.

وسعت الحكومة السعودية إلى النأي بنفسها عن عملية القرصنة هذه، لكن محاولة القيام بذلك مع الاستمرار في حظر beIN Sports – التي تمتلك بالفعل حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمعظم المسابقات الدولية في منطقة الشرق الأدنى – أظهرت مدى صعوبة التوفيق بين السياستين.

وخلص موقع ” أوريان21 ” إلى القول إن فشل السعودية في شراء نادي نيوكاسل يونايتيد يعد انتكاسة مدوية للطموحات الرياضية السعودية، قائلاً إنه يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الفشل سيجعل السعوديين أكثر حذراً في المستقبل.