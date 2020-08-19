فيديو فيفي عبده وهي ترقص
فيفي عبده
Imageحياتنا

فيفي عبده تنشر صورة جريئة لم تفعلها من قبل .. وتشعل غضباً واسعاً!

كتب وطن
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أثارت الراقصة المصرية الاستعراضية موجة غضب وجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا جريئة عبر “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الصورة التي نشرتها ورصدتها “وطن” وهي تستعرض لياقتها بفتح رجليها بزاوية 180 درجة، لتُثبت لجمهورها أنها لا زالت تحتفظ بلياقتها ورشاقتها.

كما ظهرت فيفي عبدة في صورة أخرى وهي جالسة على مقعد في شرفة منزلها بالساحل الشمالي وساقيها عاريتين بشكل جريء، وعلقت عليها قائلة: “يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك”.

وأثارت صور فيفي عبده موجة غضب بين الناشطين الذين انتقدوا جرأتها وجرأة حركاتها التي لا تُناسب عُمرها البالغ 67 عاماً.

وكانت فيفي عبده قد أثارت السخرية بعد ظهورها في مع مطرب المهرجانات عُمر كمال صاحب أغنية “بنت الجيران” و”عود البطل” الشهيرتين.

وظهرت فيفي بالفيديو هي تؤدي رقصة على أغنية “كان يامكان” للمطربة السورية ميادة الحناوي، ولكن بأداء عُمر كمال.

وأثارت فيفي سخرية الجمهور بظهورها ببطن ممتد بشكل ملحوظ ووزن زائد جداً وترهلات واضحة في جسدها بسبب التقدم في السن، وكذلك بسبب السُمنة.

وكانت فيفي ترتدي فستاناً أحمراً، يلتصق بجسدها بشكل صارخ، ما أبرز طبقات بطنها، وترهلات صدرها وجسدها، ما جعل المتابعين يسخرون من شكلها، فعلق أحدهم: “هههه فوفا بدها ريجيم او عمليه شفط دهون لبطونها الكبيرة”.

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