فيفي عبده تنشر صورة جريئة لم تفعلها من قبل .. وتشعل غضباً واسعاً!

أثارت الراقصة المصرية الاستعراضية فيفي عبده موجة غضب وجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا جريئة عبر “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الصورة التي نشرتها ورصدتها “وطن” وهي تستعرض لياقتها بفتح رجليها بزاوية 180 درجة، لتُثبت لجمهورها أنها لا زالت تحتفظ بلياقتها ورشاقتها.

كما ظهرت فيفي عبدة في صورة أخرى وهي جالسة على مقعد في شرفة منزلها بالساحل الشمالي وساقيها عاريتين بشكل جريء، وعلقت عليها قائلة: “يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك”.

وأثارت صور فيفي عبده موجة غضب بين الناشطين الذين انتقدوا جرأتها وجرأة حركاتها التي لا تُناسب عُمرها البالغ 67 عاماً.

المشكله مش في فيفي عبده المشكله هو كاتب تفتح سيقانها مفيش كلمة احسن من كدا 🙅🏻‍♀️😂 — rehab 🇪🇬🇪🇬 (@ozza920000000) August 19, 2020

ماذا بينك وبين الله يا فيفي عبده لحتى تقدري تعملي هاي الحركة وأنا لأ؟؟ pic.twitter.com/aMmSKjOdIp — Hana' مع_المعلم# (@hanaa_119) August 19, 2020

الله يرزقني مزاج فيفي عبده حقيقي احتاجه لين تخلص السنه السودا ٢٠٢٠ pic.twitter.com/LPliTb6eMv — who cares? ☮️ (@alnemari_turki) August 19, 2020

اتحداها تقوم ثاني مرة

خلاص ذي قعدتها الاخيرة — iwolf (@ijeddah7) August 18, 2020

تفتح سيقانها؟ سلامات ياراعي الحساب الدرباوي 🤣 — lili 🦋 (@4me_2me) August 18, 2020

ذا العجوز فتحت سيقانها وانا لسى🚶🏽‍♀️ — Bullshit. (@Angel__238) August 18, 2020

وكانت فيفي عبده قد أثارت السخرية بعد ظهورها في وصلة رقص مع مطرب المهرجانات عُمر كمال صاحب أغنية “بنت الجيران” و”عود البطل” الشهيرتين.

وظهرت فيفي بالفيديو هي تؤدي رقصة على أغنية “كان يامكان” للمطربة السورية ميادة الحناوي، ولكن بأداء عُمر كمال.

وأثارت فيفي سخرية الجمهور بظهورها ببطن ممتد بشكل ملحوظ ووزن زائد جداً وترهلات واضحة في جسدها بسبب التقدم في السن، وكذلك بسبب السُمنة.

وكانت فيفي ترتدي فستاناً أحمراً، يلتصق بجسدها بشكل صارخ، ما أبرز طبقات بطنها، وترهلات صدرها وجسدها، ما جعل المتابعين يسخرون من شكلها، فعلق أحدهم: “هههه فوفا بدها ريجيم او عمليه شفط دهون لبطونها الكبيرة”.