“شاهد” فيديو الفنانة “السكرانة” يُشعل حرباً بين ملاك الكويتية وبدرية أحمد الاماراتية.. فمن منهما التي ظهرت بالفيديو!

اشتعلت الخلافات بين الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، والممثلة ملاك الكويتية، بسبب فيديو جريء انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الفنانات وهي ترقص في مكان عام وتبدو بحالة غير طبيعية.

وكتبت ملاك الكويتية عبر حسابها على “سناب شات” تعليقاً يُلمح إلى أن بدرية أحمد هي التي ظهرت بالفيديو، وكتبت: “اللي بالفيديو مو كويتية يا سلق.. الي بالفيديو كانت متحجبة وقطت الحجاب ومو كويتية واول أحرف من اسمها (ب.أ).. شقيتونا برا كل أكاونت ملاك ملاك وشوفوها خايفة وشوفوها تبرر انا ما اخاف من أحد الي حط الروح اهو الي يشيلها يا حمير يا بقر يا حوش يلي عايشين على فضايح الناس يا مرتزقة لابوكم لابو من رباكم”.

وتنطبق المواصفات التي ذكرتها ملاك على بدرية أحمد، فهي التي ارتدت الحجاب ثم خلعته، وليست كويتية، وشعرها حالياً يُشبه شعر الفنانة “السكرانة” التي ظهرت بالفيديو، ماجعل الناشطون يذكرون أن ملاك تقصد بدرية أحمد، وهو ما أغضب الأخيرة التي خرجت عن صمتها وقامت بالرد.

وقالت بدرية أحمد بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “شهاب ما قال على اللي ترقص إنها هاد.. الفنانة اللي كان يقصدها أنا أقول إياها ..هي حطت أول حرف من اسمي وما راح أسكت لها في أمور وايد صارت من 2004 إلى 2005..آن الأوان أقولها وأكشفها من وقت مسرحية صباح الخير يا عرب”.

وأضافت بدرية “هاي الفنانة بقولها تمسح البوست وتعتذر، يا إما حيصير شيء ثاني، حبايبي.. يا إما حان الوقت إن أرد على كل كلمة انغلط بحقي وأخد حقي من عيونهم على ما أعتقد آن الأوان.. وانتي بلاويكي اللي كانت في دبي وديرتك معايا ..ما عرفت تلعبين”.

واستطردت: “قولتي لنفسك هاد طلعت ووقفت عن التمثيل أقوم اتهمها.. موضوعك بمكتب المحاماة وغير بديرتك أنا أخد حقي منك لمجرد أنك قولتي حرفي اسمي إصحي والتفاصيل إن شاء الله بعد ساعة”.

وهددت بدرية بصرامة قائلة: “أنا اتصلت في شهاب واللي تقولت القول علي، معهم ساعتين، لو ما اعتذرولي، بتصير عاصفة، اصحي كل فضايحك في ديرتك وفي دبي عندي، وموضوعك بيكون في مكتب المحاماة”.

#بدرية_احمد تمهل #ملاك_الكويتية وشهاب ساعتين للاعتذار لها قبل أن تعصف بهم بسبب فيديو الممثلة السكرانة ! pic.twitter.com/sPnyrVoOJk — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 18, 2020

وكان شهاب قد نشر الفيديو تنفيذاً لوعده بفضح المشاهير في الكويت بعد ترحيله منها، وأعادت حسابات فنيّة تداوله، ما أثار جدلاً حول هوية فنانة ظهرت وهي سكرانة في إحدى السهرات .

ويُظهر المقطع الفنانة وهي ترقص بطريقةٍ غير طبيعية مرتديةٍ فستاناً قصيراً ضيقاً وفاضحاً، وأشارت تلك الحسابات إلى أنّها كانت سكرانة .

وبينما لم تذكر تلك الحسابات الفنية صراحةً اسم الفنانة التي ظهرت في الفيديو، زعم مغرّدون في تعليقاتهم على المقطع أنها الكويتية شمس فيما قال آخرون إنها ملاك الكويتية، والتي سارعت بنفي الأمر.