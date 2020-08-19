#عروسين_طريق_الفقاره
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“شاهد” سعودي لم يفرح على عروسه بعد.. “شاهد” ماذا حدث له ولزوجته بعد انتهاء زفافهما في جازان!   

كتب وطن
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سقطت مركبة عروسين من أعلى منحدر جبلي بجبال الفقارة بمحافظة هروب في منطقة جازان بالسعودية، وذلك بعد عودتهما من حفل زفافهما، ما أدى إلى وفاتهما فوراً.

 

وكان السقوط جرّاء وعورة الطريق الجبلي الذي يعد من أخطر الطرق بمحافظة هروب، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث لانتشال جثتيهما.

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات رصدتها “وطن” توثق مكان سقوط السيارة بالتحديد، في طريق وعرة جداً وضيقة، ما جعلهم يدشنون هاشتاج #عروسين_طريق_الفقاره، طالبوا خلاله السلطات باستصلاح الطريق وإنقاذ الأرواح.

 

وفي ذلك كتب مغردة: “هذا هو الطريق هذا سبب خوفي من المرتفعات سموه طريق الموت طريق الهلاك قسم بالله شفت عجب عجاب خط ضيق مرتفعات تعدت مراحل الخطر ناس متهوره بالشاصات يسوقون بطريقه غريبه عموما الله لايجعلني اروح له بحياتي بعد المره اللي راحت والله يلطف بالعروسين احيا ويرحمهم اموات”.

 

وكتب آخر: ” إلى كل مسؤول في منطقة جازان إلى متى وطرق جبال هروب تحصد الأرواح ولا نجد تحرك لفرع وزارة النقل بجازان”.

 

 

واتهم آخر السلطات السعودية بالاهمال مُطالباً بتصحيح الوضع.

 

 

وتساءلت مغردة: “الله يرحمهم ويغفر لهم ويعوضهم بالجنه والله يصبر اهاليهم انقلب من فرح وزواج الى عزاء.. شي مفجع طريق زي كذا خطير ويخلونه بدون حواجز من المسؤول؟”.

 

 

وغرد أحمد بن سعيد: “المأساة ليست فقط في فقد #عروسين_طريق_الفقاره ليلة زفافهما رحمهما الله وجميع موتى المسلمين المأساة هي استمرار المشكلة نفسها وعدم وضع حلول كالمصدات و توسعة الطرق الجبلية”.

 

ونشر حسن هروبي، فيديو أوضح للطريق المُرعب، وعلق: ” هذا هو الطريق اللي سقطت السياره منه شوفو كيف ضيق ومع منحدر شديد يعني لو تتقابل في هذا الموقع سيارتين لازم واحد يغامر ويرجع بسيارته وتخيلو هذا في الليل ويكون ضباب كثيف”.

 

 

ونشر صورة أخرى لسيارة العروسين، معلقاً: “سيارتهم أصبحت كومة حديد”.

 

 

ووجه إبراهيم حيدر الذروي رسالة صارمة إلى وزارة النقل والمواصلات بالسعودية، قائلاً: ” ماذا أنتم فاعلون ياوزارة النقل ؟ الأهتمام بهذه الطرق في الأماكن الجبلية تحفظ للإنسان كرامته وحياته بعد حفظ الله ، كم لهم من زمن وهم ينادون بإصلاح طرقهم ، هل تنتظرون حتى تكثر الوفيات وتزهق الأنفس”.

 

الجدير بالذكر أن السعودية سجلت  أعلى معدل وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية من بين دول مجموعة العشرين بلغ 28.8 لكل 100 ألف نسمة، وبإجمالي 9031 حالة وفاة.

 

وأكد تقرير “حالة السلامة على الطرق” الصادر عن منظمة الصحة العالمية لهذا العام أن الحوادث المرورية باتت من أبرز الأسباب في وفاة الأطفال والشباب اللذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما، متجاوزة أمراض نقص المناعة البشرية والسل.

 

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