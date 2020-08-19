“شاهد” سعودي لم يفرح على عروسه بعد.. “شاهد” ماذا حدث له ولزوجته بعد انتهاء زفافهما في جازان!

سقطت مركبة عروسين من أعلى منحدر جبلي بجبال الفقارة بمحافظة هروب في منطقة جازان بالسعودية، وذلك بعد عودتهما من حفل زفافهما، ما أدى إلى وفاتهما فوراً.

وكان السقوط جرّاء وعورة الطريق الجبلي الذي يعد من أخطر الطرق بمحافظة هروب، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث لانتشال جثتيهما.

#عروسين_طريق_الفقاره

الله يرحمهم ويصبر اهلهم 💔 انا لله وانا اليه راجعون 💔 pic.twitter.com/JvC8nw0tk3 — ﮼شوشو (@ajwaaaad2012) August 18, 2020

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات رصدتها “وطن” توثق مكان سقوط السيارة بالتحديد، في طريق وعرة جداً وضيقة، ما جعلهم يدشنون هاشتاج #عروسين_طريق_الفقاره، طالبوا خلاله السلطات السعودية باستصلاح الطريق وإنقاذ الأرواح.

#عروسين_طريق_الفقاره وفاة عروسين بعد سقوط مركبتهما ليلة زفافهما في محافظة هروب بجازان بعد الانتهاء من حفل الزفاف. أشار المغردون إلى أن وعورة الطريق هي سبب سقوط المركبة، فيما تتابع فرق الدفاع المدني انتشالهما. pic.twitter.com/sCqpiAanWe — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 18, 2020

وفي ذلك كتب مغردة: “هذا هو الطريق هذا سبب خوفي من المرتفعات سموه طريق الموت طريق الهلاك قسم بالله شفت عجب عجاب خط ضيق مرتفعات تعدت مراحل الخطر ناس متهوره بالشاصات يسوقون بطريقه غريبه عموما الله لايجعلني اروح له بحياتي بعد المره اللي راحت والله يلطف بالعروسين احيا ويرحمهم اموات”.

هذا هو الطريق هذا سبب خوفي من المرتفعات سموه طريق الموت طريق الهلاك قسم بالله شفت عجب عجاب خط ضيق مرتفعات تعدت مراحل الخطر ناس متهوره بالشاصات يسوقون بطريقه غريبه عموما الله لايجعلني اروح له بحياتي بعد المره اللي راحت والله يلطف بالعروسين احيا ويرحمهم اموات #عروسين_طريق_الفقاره pic.twitter.com/1hl8GAV7zu — asma (@asma34216835) August 18, 2020

وكتب آخر: ” إلى كل مسؤول في منطقة جازان إلى متى وطرق جبال هروب تحصد الأرواح ولا نجد تحرك لفرع وزارة النقل بجازان”.

#عروسين_طريق_الفقاره

إلى كل مسؤول في منطقة جازان

إلى متى وطرق جبال هروب تحصد الأرواح ولا نجد تحرك لفرع وزارة النقل بجازان!!!!!! — الهروبي أحمد (@AB90809080) August 18, 2020

واتهم آخر السلطات السعودية بالاهمال مُطالباً بتصحيح الوضع.

لانريد مثل هذه الحوادث تتكرر ويكون سببها الإهمال #عروسين_طريق_الفقاره — .. (@CUuvvl) August 18, 2020

تقع على المسؤولين بمحافظة هروب مسوؤلية عظمى تتمثل في ايجاد حلول ومطالبات لا سيما وان هذه الاحداث متكررة ولن تجد الحلول إلى الآن اللهم ارحم من رحلو واجعلهم في نورٍ الى يوم يبعثون ، اللهم ارحم موتانا و موتى المسلمين .💔#عروسين_طريق_الفقاره pic.twitter.com/4DIzzsMgfK — ⛈ سامي ذيابي ⛈ (@sami2009s) August 18, 2020

وتساءلت مغردة: “الله يرحمهم ويغفر لهم ويعوضهم بالجنه والله يصبر اهاليهم انقلب من فرح وزواج الى عزاء.. شي مفجع طريق زي كذا خطير ويخلونه بدون حواجز من المسؤول؟”.

#عروسين_طريق_الفقاره

الله يرحمهم ويغفر لهم ويعوضهم بالجنه والله يصبر اهاليهم انقلب من فرح وزواج الى عزاء..

شي مفجع طريق زي كذا خطير ويخلونه بدون حواجز من المسؤول..؟ pic.twitter.com/uWqFtccnc0 — هلاليه عالميه زعيميه💙59💙 (@pAzX8fKj1iJ6ork) August 18, 2020

وغرد أحمد بن سعيد: “المأساة ليست فقط في فقد #عروسين_طريق_الفقاره ليلة زفافهما رحمهما الله وجميع موتى المسلمين المأساة هي استمرار المشكلة نفسها وعدم وضع حلول كالمصدات و توسعة الطرق الجبلية”.

المأساة ليست فقط في فقد #عروسين_طريق_الفقاره ليلة زفافهما

رحمهما الله وجميع موتى المسلمين

المأساة هي استمرار المشكلة نفسها

وعدم وضع حلول كالمصدات و توسعة الطرق الجبلية @SaudiTransport — أحمد بن سعيد (@a7mds3aed) August 18, 2020

ونشر حسن هروبي، فيديو أوضح للطريق المُرعب، وعلق: ” هذا هو الطريق اللي سقطت السياره منه شوفو كيف ضيق ومع منحدر شديد يعني لو تتقابل في هذا الموقع سيارتين لازم واحد يغامر ويرجع بسيارته وتخيلو هذا في الليل ويكون ضباب كثيف”.

هذا هو الطريق اللي سقطت السياره منه شوفو كيف ضيق ومع منحدر شديد يعني لو تتقابل في هذا الموقع سيارتين لازم واحد يغامر ويرجع بسيارته وتخيلو هذا في الليل ويكون ضباب كثيف #عروسين_طريق_الفقاره pic.twitter.com/1e1AtG1uzP — حسن هروبي (@hassan_haroobi) August 18, 2020

ونشر صورة أخرى لسيارة العروسين، معلقاً: “سيارتهم أصبحت كومة حديد”.

#عروسين_طريق_الفقاره

نبغى حل لذي الطرق اخذت ارواح ناس كثيره 💔💔 pic.twitter.com/1mR41TaXC7 — 𖤐سيلا (@ssaa_x8) August 18, 2020

ووجه إبراهيم حيدر الذروي رسالة صارمة إلى وزارة النقل والمواصلات بالسعودية، قائلاً: ” ماذا أنتم فاعلون ياوزارة النقل ؟ الأهتمام بهذه الطرق في الأماكن الجبلية تحفظ للإنسان كرامته وحياته بعد حفظ الله ، كم لهم من زمن وهم ينادون بإصلاح طرقهم ، هل تنتظرون حتى تكثر الوفيات وتزهق الأنفس”.

الجدير بالذكر أن السعودية سجلت أعلى معدل وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية من بين دول مجموعة العشرين بلغ 28.8 لكل 100 ألف نسمة، وبإجمالي 9031 حالة وفاة.

وأكد تقرير “حالة السلامة على الطرق” الصادر عن منظمة الصحة العالمية لهذا العام أن الحوادث المرورية باتت من أبرز الأسباب في وفاة الأطفال والشباب اللذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما، متجاوزة أمراض نقص المناعة البشرية والسل.