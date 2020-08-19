“تستعرض مفاتنها وكأنّها لا ترتدي شيئاً!” .. رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو “مثير” من “الجيم”!

استعرضت الممثلة المصرية رانيا يوسف جسدها أثناء ممارستها التمارين الرياضية بطريقة مثيرة في أحد النوادي.

وظهرت رانيا يوسف بالفيديو الذي نشرته على “تويتر”، وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة جداً، وتلتصق بجسدها إلى الحد الذي يُوحي بأنها لا ترتدي شيئاً، وتستعرض مفاتنها بحجة ممارسة الرياضة، ما أثار غضب الناشطين الذين رأوا أنها تستفز مشاعر الشباب، ثم تتهمهم بالتحرش بها.

وطالب آخرون بالقبض عليها؛ لأن فيديوهاتها الجريئة واستعراضها لجسدها، لا يختلف كثيراً عن فتيات التيك توك اللواتي تم القبض عليهن مؤخراً في مصر.

بينما حذر الشباب بعضهم البعض من التحرش بها، ساخرين من تقديمها بلاغات فورية بالمُتحرشين في نظرها، ورغم ذلك لم يُسيطروا على أنفسهم، وأمطروها بالتعليقات الجريئة.

فين بوليس الاداب ياجماعه دى زيها زى بنات التيك توك ال اتقبض عليهم — سمير ابو النيل (@ahmedelostora2) August 18, 2020

لو شفتي الفيديو تاني أبقا بصي ع المرايا وحسي باللي أنا حاسس بية — علاء الحويطي ( أبو إيوان ) (@OrpSnBHI5xd2Ojs) August 18, 2020

انا أسمى احمد جمال ي مدام رانيا لو عايزه كوتش برايفت ولا حاجه انا موجود 😂😂😂 — ªgS (@gemy178) August 18, 2020

بتتعبي يا رانيا و الله 😂 — Naglaa (@dollyshahien) August 18, 2020

وكتاب الله كل الدعم الجيم دا فين 🙂 — ۛ ּا̍حۡــمۘــد🖤 (@aahmeedHassan) August 18, 2020

ابغي اقولك كلمة حلوة بس أخشي تتفهم تحرش 😂😂😂 — إعمل عبيط (@tozfehommohamed) August 18, 2020

وتُناقض رانيا يوسف نفسها بالصور التي تقوم بنشرها عبر حسابها على “انستجرام”، فظهرت في إحداها وهي عارية داخل حمام السباحة، وتكشف الجزء العلوي فقط من جسدها.

وأثارت الصور غضب الجمهور الذي رأى أن ماتفعله يتناقض مع حملة فضح المتحرشين جنسيًا الذين يعتدون عليها عبر حساباتها، وأن ما ترتديه يُشجعهم على ذلك.

وفي وقت سابق، نشرت رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم “تحرشوا بها جنسيا” في خطوة أثارت جدلا بين الجمهور.

ونشرت رانيا في حسابها على تويتر أسماء وصور رجال كتبت تحتها كلمة “متحرش”.

ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها “سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت”.

وكانت رانيا قد كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.