رانيا يوسف
رانيا يوسف
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“تستعرض مفاتنها وكأنّها لا ترتدي شيئاً!” .. رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو “مثير” من “الجيم”!

كتب وطن
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استعرضت الممثلة المصرية جسدها أثناء ممارستها التمارين الرياضية بطريقة مثيرة في أحد النوادي.

وظهرت رانيا يوسف بالفيديو الذي نشرته على “”، وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة جداً، وتلتصق بجسدها إلى الحد الذي يُوحي بأنها لا ترتدي شيئاً، وتستعرض مفاتنها بحجة ممارسة الرياضة، ما أثار غضب الناشطين الذين رأوا أنها تستفز مشاعر الشباب، ثم تتهمهم بالتحرش بها.

وطالب آخرون بالقبض عليها؛ لأن فيديوهاتها الجريئة واستعراضها لجسدها، لا يختلف كثيراً عن فتيات التيك توك اللواتي تم القبض عليهن مؤخراً في .

بينما حذر الشباب بعضهم البعض من بها، ساخرين من تقديمها بلاغات فورية بالمُتحرشين في نظرها، ورغم ذلك لم يُسيطروا على أنفسهم، وأمطروها بالتعليقات الجريئة.

 

وتُناقض رانيا يوسف نفسها بالصور التي تقوم بنشرها عبر حسابها على “انستجرام”، فظهرت في إحداها وهي عارية داخل حمام السباحة، وتكشف الجزء العلوي فقط من جسدها.

وأثارت الصور غضب الجمهور الذي رأى أن ماتفعله يتناقض مع حملة فضح الذين يعتدون عليها عبر حساباتها، وأن ما ترتديه يُشجعهم على ذلك.

وفي وقت سابق، نشرت رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم “تحرشوا بها جنسيا” في خطوة أثارت جدلا بين الجمهور.

ونشرت رانيا في حسابها على تويتر أسماء وصور رجال كتبت تحتها كلمة “متحرش”.

ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها “سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت”.

وكانت رانيا قد كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.

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