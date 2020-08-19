خطف مختار في لبنان بقوة السلاح - تعبيرية
خطف مختار في لبنان بقوة السلاح - تعبيرية
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بلطجة وفلتان على عينك يا تاجر .. “شاهد” لحظة خطف مختار في لبنان أمام الناس!

كتب وطن
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أقدم مجهولون في على خطف مختار حي من أحياء في ، بقوة السلاح في الشارع العام أمام الناس.

وتداول ناشطون فيديو رصدته “وطن”، يوثق لحظة خطف ، بعدما قام المسلحون باعتراض سيارته واقتياده معهم بعد تهديده بالقتل، ويُسمع صرخات السيدة التي تقوم بتوثيق الجريمة وهي تقول: “بدو يقوص يالله”، ويسمع صوت إطلاق نار.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عملية الخطف جاءت جراء خلافات مالية بين الخاطفين وأقارب المختار بهدف الضغط عليهم لدفع ديونهم على الفور.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد هوية الخاطفين الذين أفرجوا لاحقاً عن المختار.

وتنتشر البلطجة في لبنان الذي يشهد أسوأ واقتصادية منذ عقود، بالإضافة إلى انعدام الأمن وسط انتشار السلاح غير الشرعي.

وكان أحدث ضحية لهذه الاعتداءات، الناشط والمحامي، واصف الحركة، الذي تعرض، قبل أسبوعين وفي وضح النهار للاعتداء على طريق عام أمام المارة والقوى الأمنية، وعلى بعد أمتار من وسيلة إعلامية.

 

الاعتداء على المحامي واصف الحركة

الاعتداء على المحامي البطل واصف الحركة لدى خروج من اذاعة صوت لبنان.لا نامت أعين الجبناء#لبنان_ينتفض

Gepostet von ‎لبنان ينتفض‎ am Freitag, 3. Juli 2020

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