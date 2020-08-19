أول تصريح للملك سلمان بعد أن كاد يفارق الحياة وهذا ما قاله عن عمليته الجراحية وقادة الدول العربية

في أول تصريح له عن حالته الصحية منذ تدهورها قبل عدة أسابيع، كشف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تفاصيل عن حالته الصحية ودخوله للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها ملك سعودي بهذه التفاصيل.

وحسب الوكالة السعودية الرسمية للأنباء “واس”، فقد أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، معبراً عن شكره وتقديره لأبنائه وبناته المواطنين، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى.

وظهر الملك سلمان في مقاطع مصورة، الأربعاء 12 أغسطس، وهو يغادر العاصمة الرياض بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الملك سلمان في الفيديو الأول وهو يتوجه نحو ساحة صالة مطار، لركوب الطائرة برفقة عدد من مساعديه الذين ارتدوا جميعًا الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، بينما لم يظهر العاهل السعودي بالقناع الواقي.

وقالت الوكالة السعودية الرسمية “واس”، إن العاهل السعودي وصل إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم الخميس 30 يوليو (تموز) الماضي، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد شفائه.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المكان الذي يتواجد فيه الملك سلمان بن عبد العزيز للاستشفاء في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه غادر العاصمة السعودية “الرياض” ووصل إلى مدينة نيوم وأنه يقضي فترة من الراحة والاستجمام في المدينة.

وحسب صور لوصول الملك سلمان للمدينة، رصدتها “وطن” فقد بدت عليه ملامح الإعياء الشديد، الأمر الذي يؤكد تدهور حالته الصحية ومعاناته من أوجاع وأمراض شديدة خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، قال الديوان الملكي السعودي بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى عملية جراحية عاجلة وذلك بعد يومين من دخوله المستشفى بعد مروره بعارض صحي مفاجئ.

وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الملك سلمان، أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح.

وأضافت الوكالة نقلاً عن الديوان الملكي أن العاهل السعودي “سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية”.