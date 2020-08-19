خالد الهيل
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أراجوز عيال زايد القطري خالد الهيل يتطاول على يوسف بن علوي حكيم السياسة العربية وهذا ما قاله

كتب وطن
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تطاول المعارض القطري المرتمي في أحضان الإمارات والسعودية ، على وزير خارجية سلطنة عُمان السابق، الذي أقاله السلطان هيثم بن طارق ضمن التعديلات الوزارية الجديدة في السلطنة.

 

وقال الهيل الهارب من والذي يستخدمه عيال زايد كالارجوز، في تغريدة رصدتها “وطن”، معلقاً إقالة يوسف بن علوي واستبداله بالوزير بدر البوسعيدي: ” طار بن علوي .. وهذي رسالة لكل متامر تحالف مع إيران ضد اللحمة الوطنية الخليجية العربية الوكاد بقت # وضاعت علوم المتآمرين، وما خفي أعظم وإني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها”.

 

وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، اصدر امس الثلاثاء مرسوما بإقالة وزير الخارجية، يوسف بن علوي.

 

وقالت وكالة الأنباء العمانية في بيان منشور عبر موقعها الرسمي إنه تم تعيين بدر البوسعيدي، وزيرا للخارجية، بدلا من يوسف بن علوي.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تغريدة المعارض القطري المزعوم، مطالبينه بعد الإفراط بالفرح، مؤكدين على أن سياسة سلطنة عُمان لا تتغير بتغير الأشخاص.

 

الجدير ذكره، أن موقع “إرم نيوز” الإماراتي نشر تقريراً خبيثاً حاول فيه شيطنة وزير الخارجية العُماني السابق يوسف بن علوي، الذي أنهيت خدمته اليوم بمرسوم من السلطان هيثم بن طارق بعد 23 عاما في قيادة خارجية السلطنة.

 

الموقع الإماراتي الذي يدار من قبل مخابرات أبوظبي ويتعمد دائما نشر المزاعم والفبركات ضد سلطنة عمان، زعم في تقريره الذي جاء بعنوان “ما أسباب إقالة يوسف بن علوي؟” أن السلطان هيثم أقدم على هذه الخطوة لتغيير السياسة الخارجية للسلطنة التي ارتبطت بنهج الوزير بن علوي.

 

وتابع الموقع محاولا إظهار وجود خلاف داخل البلاط العُماني وانقسان في الموقف:”لا سيما بعد انتشار تسجيلات منسوبة له قبل فترة، اتهم على إثرها بالكيد لدول خليجية رفقة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.”

 

واستند الموقع الإماراتي في تقريره “الخبيث” إلى أراء شخصية لمغردين وكتاب لا تعبر عن سياسة دول أبدا ولا يبنى عليها حكم، إلا أن القائمين على الموقع المخابراتي كعادتهم همهم إحداث بلبلة وشيطنة السلطنة حتى ولو بالكذب والافتراء.

 

وتحدث كاتب التقرير عن تسريبات “خيمة القذافي” محاولا ربط إقالة يوسف بن علوي بها، وقال:”وقبل أشهر، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مسرب من محادثة جرت بين بن علوي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار لغطا وضجة واسعة في الأوساط الخليجية، خاصة أنه تضمن ما بدا انحيازا لإيران ونظرة مستقبلية قاتمة إزاء السعودية.”

 

وفي بداية حياته انتقل بن علوي إلى الكويت، حيث عمل لصالح العديد من الشركات والدوائر الحكومية الكويتية، قبل أن يستدعيه السلطان قابوس في أغسطس عام 1970 بعد شهر من توليه السلطة، حيث عينه عضوا في اللجنة العمانية للنوايا الحسنة الموفدة إلى العواصم العربية في العام 1971.

 

ثم عين لاحقا في السفارة العمانية في ، حيث ترقّى إلى منصب سفير في يوليو من العام 1973، وفي العام 1974، تم تعيينه نائبا للأمين العام لوزارة الخارجية، وتولى رئاسة الخارجية لسلطنة عمان منذ عام 1997.

 

 

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