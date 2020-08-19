أراجوز عيال زايد القطري خالد الهيل يتطاول على يوسف بن علوي حكيم السياسة العربية وهذا ما قاله

تطاول المعارض القطري المرتمي في أحضان الإمارات والسعودية خالد الهيل، على وزير خارجية سلطنة عُمان السابق، يوسف بن علوي الذي أقاله السلطان هيثم بن طارق ضمن التعديلات الوزارية الجديدة في السلطنة.

وقال الهيل الهارب من قطر والذي يستخدمه عيال زايد كالارجوز، في تغريدة رصدتها “وطن”، معلقاً إقالة يوسف بن علوي واستبداله بالوزير بدر البوسعيدي: ” طار بن علوي .. وهذي رسالة لكل متامر تحالف مع إيران ضد اللحمة الوطنية الخليجية العربية الوكاد بقت #السعودية وضاعت علوم المتآمرين، وما خفي أعظم وإني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها”.

طار بن علوي .. وهذي رساله لكل متامر تحالف مع ايران ضد اللحمه الوطنيه الخليجيه العربيه الوكاد بقت #السعودية وضاعت علوم المتامرين. و #ماخفي_أعظم " اني ارى رؤوسا قد اينعت وقد حان قطافها " — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) August 18, 2020

وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، اصدر امس الثلاثاء مرسوما بإقالة وزير الخارجية، يوسف بن علوي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في بيان منشور عبر موقعها الرسمي إنه تم تعيين بدر البوسعيدي، وزيرا للخارجية، بدلا من يوسف بن علوي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تغريدة المعارض القطري المزعوم، مطالبينه بعد الإفراط بالفرح، مؤكدين على أن سياسة سلطنة عُمان لا تتغير بتغير الأشخاص.

لا تفرح اخ خالد كثير …. ف عُّمَان لن تتغير ولا اعتقد انهم سوف يستغنون عن خدمات بن علوي من خلف الكواليس ولكنهم يعلمون انه من الصعب إبقائه كراس حربه للشؤون الخارجيه بعد ما انكشف وضعه أمام السعوديه و ما عاد لهم وجه يرسلونه للسعوديه او يكون احد مستقبلي اي وفد سعودي فاختصرو الطريق.. — 💚ااالراااقي ااالوطني💚 (@Alragei2011Www) August 18, 2020

و اميرك محمد بن سلمان زار اسرائيل في الخفاء و هو مع التطبيع الاماراتي

قل خيرا او اصمت . — أسدقابوس 🇴🇲 (@ThelionQ1) August 18, 2020

عٌمان لم تتغير ولن تتغير بسياستها سواء طار وزير أو وقع — 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐀𝐥 𝐈𝐛𝐫𝐚𝐡𝐢𝐦 (@fto__) August 18, 2020

ستنتهي صلاحيتك قريبا يا خلودي

و سترى كيف يتم رميك مثل مناديل دورات المياه بعد الاستخدام — ابو عبدالله ( قابوس إرث خالد ) (@wahibi05) August 18, 2020

احترقت اوراقك يا خالد الهيل، الان عرفنا السبب في نشر تسجيلات القذافي المتعلقة بالكويتيين وفي هذا الوقت ومن هو الذي سلمك التسجيلات.

الكويت ضد التطبيع. — Faiha41 (@kaifan41) August 18, 2020

الجدير ذكره، أن موقع “إرم نيوز” الإماراتي نشر تقريراً خبيثاً حاول فيه شيطنة وزير الخارجية العُماني السابق يوسف بن علوي، الذي أنهيت خدمته اليوم بمرسوم من السلطان هيثم بن طارق بعد 23 عاما في قيادة خارجية السلطنة.

الموقع الإماراتي الذي يدار من قبل مخابرات أبوظبي ويتعمد دائما نشر المزاعم والفبركات ضد سلطنة عمان، زعم في تقريره الذي جاء بعنوان “ما أسباب إقالة يوسف بن علوي؟” أن السلطان هيثم أقدم على هذه الخطوة لتغيير السياسة الخارجية للسلطنة التي ارتبطت بنهج الوزير بن علوي.

وتابع الموقع محاولا إظهار وجود خلاف داخل البلاط العُماني وانقسان في الموقف:”لا سيما بعد انتشار تسجيلات منسوبة له قبل فترة، اتهم على إثرها بالكيد لدول خليجية رفقة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.”

واستند الموقع الإماراتي في تقريره “الخبيث” إلى أراء شخصية لمغردين وكتاب لا تعبر عن سياسة دول أبدا ولا يبنى عليها حكم، إلا أن القائمين على الموقع المخابراتي كعادتهم همهم إحداث بلبلة وشيطنة السلطنة حتى ولو بالكذب والافتراء.

وتحدث كاتب التقرير عن تسريبات “خيمة القذافي” محاولا ربط إقالة يوسف بن علوي بها، وقال:”وقبل أشهر، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مسرب من محادثة جرت بين بن علوي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار لغطا وضجة واسعة في الأوساط الخليجية، خاصة أنه تضمن ما بدا انحيازا لإيران ونظرة مستقبلية قاتمة إزاء السعودية.”

وفي بداية حياته انتقل بن علوي إلى الكويت، حيث عمل لصالح العديد من الشركات والدوائر الحكومية الكويتية، قبل أن يستدعيه السلطان قابوس في أغسطس عام 1970 بعد شهر من توليه السلطة، حيث عينه عضوا في اللجنة العمانية للنوايا الحسنة الموفدة إلى العواصم العربية في العام 1971.

ثم عين لاحقا في السفارة العمانية في بيروت، حيث ترقّى إلى منصب سفير في يوليو من العام 1973، وفي العام 1974، تم تعيينه نائبا للأمين العام لوزارة الخارجية، وتولى رئاسة الخارجية لسلطنة عمان منذ عام 1997.