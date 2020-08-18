‏وافد مصري “مات ضميره” استغفل كويتيين ونهب “تحويشة العمر” بحيلة شيطانية.. هكذا تم الإيقاع به قبل هروبه لمصر

استطاع قطاع الأمن الجنائي في دولة الكويت، ضبط وافد عربي قام بالنصب على عدد من المواطنين والمقيمين، عبر حيلة شيطانية وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب ما كشفت وسائل أنباء محلية فقد أسفر التعامل السريع مع القضية عن الحيلولة دون هروب المتهم إلى موطنه، حيث تم ضبطه قبل أن يغادر إلى موطنه وجرت إحالته إلى النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال.

وفي التفاصيل ووفق مصدر أمني فإن مواطنا تقدم إلى مخفر شرق يفيد بأن شخصا وافدا يدعى (ط م ا) نصب عليه باعتباره انه مندوب من قبل شركة لديها تعاقدات مع فنادق وعقارات، وان هناك عروض انتفاع لصك عقاري مقره بشرم الشيخ، حيث التقى به في مجمع بمنطقة الشرق وشرح العرض والامتياز لهذا الصك.

وعليه قام بتوقيع عقد حجز صك حصة عقارية بينه وبين الشركة عن طريق موظفها سالف الذكر بتاريخ 29/7/2020 ودفع دفعة أولى لهذا العقد بقيمة 840 دينارا وباقي المبلغ يدفع على أساط بقيمة 25 دينار لمدة 30 شهرا تبدأ هذه الأقساط بعد تسلم العقد الأساسي من الشركة صاحبة هذا الصك العقاري.

وبعد توقيعه على العقد ابلغه الموظف بأنه سيتم تسليمه العقد من الشركة صاحبة الصك خلال مدة شهر من توقيعه لعقد حجز صك حصة عقارية، مشيرا إلى انه شعر بأن الشركة سالفــــة الذكر، تماطـــل معه بتسليم هذا العقد.

وعليه تواصل هاتفيا مع الموظف لمعرفة المستجد بالموضوع إلا انه كان يقول بكل مرة “آخر الشهر راح نسلمك العقد” حتى تفاجأ بالشركــة المالكة لهذا الصك تتواصل معه عبر الواتساب من هاتف مصري تفيد بأنه عليه دفع باقي الأقساط الا انه ابلغهم بأنه لم يتسلم عقـــد صك الانتفــاع من شركتهــم.

وأضاف المصدر بالقول بأنه و بعد التحري تبين أن المتهم يقوم ببيع الوحدات سالفة الذكر لأكبر عدد ممكن العملاء ويتحصل على أكبر قدر ممكن من قيمة هذه العقارات؛ ويقوم بتحويل جزء منها إلى الشركة مالكة العقار في جمهورية مصر العربية بشكل سليم، أما معظم قيمة العقود الأخرى فيقوم بالاستيلاء عليها.

وفي حال قيام العملاء بالمتابعة والمطالبات أو في حال رفع قضايا ضده يقوم بتوريد المبلغ المدفوع من قبلهم إلى الشركة المالكة في محاولة منه لإبقاء سجله الجنائي خاليا من أي أوامر للمنع أو إلقاء القبض.

كما خلصت التحريات إلى انه ينوي مغادرة البلاد، وبالفعل تم ضبطه أثناء محاولته مغادرة البلاد في مطار الكويت الدولي بعد قيامه بتسوية القضايا المرفوعة ضده مع الشاكين ورفع أوامر المنع الصادرة بحقه والهروب خارج البلاد قبل ينكشف أمره لدى بقية العمـــلاء وتقدمهـــم لتسجيـــل القضايـا.

ووفق ذلك تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم الذي اتضح انه من مواليد 1985، واعترف بأنه يقوم بالتلاعب والاستيلاء على قيمة من جزء من العقود لنفسه، ويطلب منهم بأن يقوم الموظفون بتسلم المبالغ نقداً.