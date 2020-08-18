يوسف بن علوي و محمد بن عبدالرحمن وزير خارجية قطر
يوسف بن علوي و محمد بن عبدالرحمن وزير خارجية قطر
الهدهد

وزير خارجية قطر ينشر هذه التغريدة عن مغادرة “حكيم السياسة العمانية” يوسف بن علوي منصبه

كتب وطن
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علق نائب رئيس مجلس الوزراء القطري على تعيين وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي بموجب مرسومٍ سلطاني .

وقال محمد بن عبدالرحمن في تغريدة بحسابه الرسمي في “تويتر”: “نهنئ أخي معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية بسلطنة عُمان الشقيقة، متمنياً له التوفيق وللعلاقة الثنائية بين بلدينا الشقيقين المزيد من التطور والنماء”.

وأضاف: “كل التقدير لأخي معالي على ما قدمه من جهودٍ دبلوماسية ستظل خالدة في تاريخ الخليج والمنطقة”.

وأصدر سلطان عمان آل سعيد 28 مرسوما سلطانيا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاءَ قوانين ودمج بعض الوزارات وإنشاء وزارات أخرى جديدة.

وتضمنت المراسيم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان، وتعيين فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد (شقيق السلطان) نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

كما قضى المرسوم بتعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا للبنك المركزي.

وتولى وزير الخارجية العماني الجديد من قبل منصب أمين عام وزارة الخارجية في السلطنة، وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.

وقال التلفزيون الرسمي العماني إن “السلطنة عينت اليوم الثلاثاء وزيرا للشؤون الخارجية وآخر للمالية، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، في إعادة هيكلة واسعة للحكومة”.

وكان لسلطنة عمان من قبل وزير للشؤون المالية ووزير مسؤول عن الشؤون الخارجية، لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.

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